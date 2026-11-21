Las muestras de amor para el presidente de Boca se multiplicaron durante la estadía en Barranquilla.

La pasión por Boca Juniors regaló una de las historias más emotivas en la previa de la final de la Copa Sudamericana . En Barranquilla, Colombia, un hincha que decidió llamar Juan Román a su hijo en homenaje a Riquelme cumplió el sueño de conocer personalmente a su máximo ídolo . El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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Mientras miles de hinchas xeneizes viven con ansiedad las horas previas al partido ante Atlético Mineiro, un padre colombiano encontró una alegría que difícilmente olvidará. En el hotel donde se encuentra alojada la delegación argentina, el fanático esperó al presidente de Boca con su pequeño hijo en brazos. Cuando Riquelme se acercó para saludarlo y firmarle unas camisetas, el hombre no pudo contener las lágrimas.

“Usted es mi ídolo, presidente, gracias por todo” “Usted es mi ídolo, presidente, gracias por todo”

La particularidad de esta historia está en el nombre del pequeño. Aprovechando que su apellido es Riquet, el colombiano decidió llamarlo Juan Román, en homenaje a uno de los futbolistas más importantes de la historia del club argentino.

El encuentro refleja el fuerte vínculo que existe entre Boca y Colombia, una relación que se fortaleció durante los años en los que figuras como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio “Chicho” Serna conquistaron importantes títulos junto a Riquelme. Años después, aquella generación sigue despertando admiración entre los fanáticos colombianos.

Para este padre, la final de la Copa Sudamericana ya tiene un recuerdo imborrable. Antes de que comenzara a rodar la pelota, pudo tener frente a frente al hombre que inspiró el nombre de su hijo.

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Boca Juniors buscará conquistar este sábado su tercera Copa Sudamericana y cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Los datos de la gran final

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: 19.30 de Argentina y 17.30 de Colombia.

Rival: Atlético Mineiro, de Brasil.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Televisación: ESPN y DSports.

La final se disputará a partido único. Si Boca gana durante los 90 minutos, se consagrará campeón. En caso de empate, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si continúa la igualdad, el título se definirá mediante una tanda de penales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará convertirse en el primer club en conquistar tres veces la Copa Sudamericana, después de haber obtenido los títulos de 2004 y 2005.