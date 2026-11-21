Atlético Mineiro vs. Boca, por la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber.

Boca y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2026 este sábado a partir de las 19.30, en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los detalles, en la nota.

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La Copa Sudamericana 2026 tendrá su gran definición este sábado , cuando Boca y Atlético Mineiro se enfrenten desde las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El Xeneize intentará terminar con una sequía internacional de 18 años bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, mientras que el Galo buscará revancha luego de las finales perdidas en 2024 y 2025.

El presente de Boca invita a la ilusión y lo encuentra ante una oportunidad histórica . Luego de quedarse con la Tabla Anual y meterse en la definición de la Copa Argentina , el equipo de Rodolfo Arruabarrena puede cerrar el año con cinco títulos en sus vitrinas.

De todas maneras, la final de este sábado tiene un valor especial: el Xeneize busca recuperar protagonismo internacional y ponerle fin a una sequía que se extiende desde la Recopa Sudamericana 2008, conquistada frente a Arsenal.

El panorama de Atlético Mineiro es muy diferente al de Boca. El Galo llega a la definición continental en medio de una profunda crisis futbolística, con siete encuentros sin victorias. En ese período perdió el clásico ante Cruzeiro por el Brasileirao y sufrió la eliminación de la Copa de Brasil a manos de Gremio.

Además, ocupa el séptimo puesto del torneo local, con 51 unidades, y actualmente no estaría clasificándose a la próxima Libertadores.

Mineiro tendrá mucho más que un título en juego en Barranquilla. Además de la gloria deportiva, el conjunto brasileño buscará quedarse con los diez millones de dólares que otorga la Conmebol y asegurarse un lugar en la próxima Libertadores y en la Recopa Sudamericana.

A su vez, intentará dejar atrás las frustraciones de las últimas dos temporadas, en las que perdió las finales continentales ante Botafogo, en 2024, y Lanús, por penales, en 2025.

Las formaciones de Boca y Atlético Mineiro

La probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.