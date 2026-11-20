El karate jujeño tuvo una destacada participación en el Torneo Clausura disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) , donde consiguió siete medallas y posicionó a varios atletas entre los primeros puestos del Ranking Nacional.

Facundo Pineda, presidente de la Asociación Única de Karate Jujuy , realizó un balance positivo de la competencia, en la que la delegación provincial obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce . “Realmente logramos el objetivo de estar en los podios, de poder cerrar y sumar puntos . Eso da la posibilidad de que los entrenadores nacionales los tengan en cuenta a los atletas para el Sudamericano y el Panamericano del próximo año”, expresó. Ambas competencias internacionales se desarrollarán durante 2027, en Chile y Estados Unidos, respectivamente.

Pineda destacó el crecimiento de la disciplina en la provincia durante los últimos años y los resultados obtenidos en diferentes competencias nacionales e internacionales. “Estamos en un muy buen momento . Capital Federal todavía no ha podido lograr una copa de los Juegos Evita y Jujuy ya tiene dos. Entonces, eso marca un trabajo”, manifestó.

También resaltó el desempeño de Kiara Pineda, quien integra la Selección Argentina de Karate y este año participó del Campeonato Panamericano en Costa Rica. En ese sentido, recordó que una de las tres medallas que Argentina consiguió en mundiales oficiales de la disciplina fue obtenida por un deportista surgido de Jujuy. “Estamos viviendo una actualidad muy importante”, aseguró.

Los objetivos del karate jujeño para los próximos años

Uno de los principales desafíos será participar de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo, organizados por el Comité Olímpico Argentino, como parte de la preparación de los deportistas con proyección hacia 2029.

Pineda explicó que varios de los jóvenes que consiguieron la copa de los Juegos Evita durante 2025 cuentan con la edad necesaria para participar de esta competencia. “Tenemos una muy buena posibilidad de poder clasificar a estos juegos del 2029”, sostuvo.

Además, señaló que la Federación Argentina de Karate realizará una preselección de atletas en abril de 2027, con el objetivo de proyectar a los deportistas hacia futuras competencias internacionales.

Karate jujeño: siete medallas y una fuerte proyección internacional

La importancia de competir dentro del karate federado

El presidente de la Asociación Única de Karate Jujuy remarcó la importancia de pertenecer a las entidades oficiales para acceder a competencias internacionales de alto rendimiento. “Si quieren realmente llegar a los Juegos Odesur, a los Juegos Panamericanos, llegar a instancias olímpicas, tienen que estar dentro de las entidades oficiales”, explicó.

En el caso de esta disciplina, señaló que la Federación Argentina de Karate responde a la Federación Mundial de Karate (WKF), reconocida por el Comité Olímpico Internacional. También explicó que los deportistas deben atravesar instancias clasificatorias y cumplir con los requisitos establecidos para participar de los principales certámenes internacionales.

Jujuy apuesta a la formación de nuevos talentos

La Asociación Única de Karate Jujuy también desarrolla un proyecto de iniciación deportiva y captación de talentos, del que forman parte Santiago Hinojosa y Nahuel Audamas, ambos de ocho años. “La asociación tiene un proyecto de captación de talentos que está en relación directa con los proyectos que tienen a nivel nacional en la Federación Argentina”, indicó Pineda.

El dirigente destacó que comenzar la formación desde edades tempranas resulta fundamental para construir una trayectoria deportiva competitiva. “Necesitamos trabajar desde edades muy tempranas para poder hacer un trabajo serio a largo plazo”, concluyó.