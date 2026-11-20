El resultado de la sesión clasificatoria del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 , no será determinante para la ubicación de partida de cinco pilotos , ya que Carlos Sainz , Oscar Piastri , Kimi Antonelli , Lance Stroll y Oliver Bearman recibirán castigos que modificarán sus posiciones en la grilla.

La penalización más importante será para el piloto británico de Haas , quien deberá largar último debido a una sanción acumulada de 35 lugares .

Las penalizaciones modificaron las expectativas para la actividad en Las Vegas , en una jornada que ya había estado marcada por las complicaciones climáticas durante las prácticas del viernes . La sesión inicial se desarrolló sin registros oficiales debido a la acumulación de agua en la pista.

A esto se sumaron los últimos ajustes técnicos confirmados por las escuderías, que repercutirán directamente en el orden de largada una vez finalizada la clasificación.

El origen de buena parte de los castigos está relacionado con una mejora que Mercedes incorporó a su unidad de potencia. La compañía alemana presentó una nueva versión del turbocompresor como parte del programa de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO). Distintos equipos que utilizan sus motores también resolvieron instalar esta pieza, aunque las consecuencias reglamentarias fueron diferentes para cada corredor.

El australiano Oscar Piastri, integrante de McLaren, deberá recurrir a su quinto motor de combustión interna en lo que va de la temporada. Como la normativa establece un máximo de cuatro unidades sin recibir sanciones, superar ese cupo por primera vez representa una penalización de diez lugares en la grilla. De esta manera, aunque logre el mejor tiempo en la clasificación, no podrá comenzar la carrera más adelante del undécimo puesto.

La modificación también le dará acceso a la nueva versión del turbocompresor desarrollada por Mercedes. En cambio, Lando Norris, su compañero de equipo, pudo incorporar la misma mejora sin consecuencias en la grilla, ya que todavía no excedió la cantidad de componentes permitidos para el año.

En Williams, Carlos Sainz también deberá afrontar un castigo por exceder el límite de componentes permitido. El piloto español utilizará su quinto turbocompresor del año, una modificación que le costará diez puestos en la grilla de partida.

La penalización representa un contratiempo para la escudería británica en un trazado cuyas largas rectas podían favorecer su rendimiento, por lo que tendrá que enfocarse en avanzar desde las posiciones más retrasadas.

Por su parte, Alexander Albon, compañero de equipo de Sainz, también recibió la actualización de Mercedes, aunque podrá aprovecharla sin perder lugares porque todavía no agotó el cupo de piezas establecido por el reglamento. La misma situación se presenta en Alpine: sus dos pilotos están habilitados para incorporar la nueva especificación de la unidad de potencia sin afrontar penalizaciones.

De los seis monoplazas que utilizan motores Mercedes, cinco incorporarán el turbocompresor actualizado. El único que mantendrá la versión anterior será George Russell.

La escudería decidió evitar modificaciones que pudieran perjudicar su lugar en la largada, en una etapa decisiva del campeonato en la que el británico todavía pelea por quedarse con el segundo puesto de la clasificación general.

Kimi Antonelli, actual campeón del mundo, también deberá recurrir a un sexto motor de combustión interna durante esta temporada. A diferencia de lo ocurrido con Piastri, el italiano ya había excedido previamente la cantidad de unidades permitidas por el reglamento.

Por ese motivo, esta nueva infracción le significará un retroceso de cinco posiciones en la parrilla, en lugar de las diez que recibió el australiano. El italiano también contará con la nueva versión del turbocompresor fabricado por Mercedes, una modificación que no implicará otro castigo en la grilla.

Esto se debe a que todavía dispone de margen dentro del cupo de piezas habilitado por el reglamento. La escudería resolvió probar el nuevo elemento durante la competencia en Las Vegas, aprovechando que la lucha por el título de pilotos ya está resuelta.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento contempla penalizaciones escalonadas según la cantidad de veces que se supera el límite de componentes. Cuando un corredor utiliza por primera vez una pieza adicional de la unidad de potencia por encima de lo permitido, debe retroceder diez lugares en la formación de salida.

En caso de que vuelva a utilizar una unidad de ese mismo componente por encima del máximo permitido, la sanción será de cinco posiciones. Si un piloto acumula infracciones correspondientes a distintas piezas durante un mismo Gran Premio, las penalizaciones se suman entre sí.

Oliver Bearman será quien enfrente el escenario más desfavorable. Haas incorporó a su auto un propulsor de combustión interna nuevo, un turbocompresor, un MGU-K y otras partes de la unidad de potencia. La combinación de todas estas modificaciones le impondrá una sanción de 35 lugares en la parrilla.

Con esta determinación, la escudería busca disponer de piezas nuevas para afrontar las competencias que restan en el calendario. Sin embargo, Bearman tendrá por delante el desafío de remontar posiciones en un circuito callejero, donde superar a otros autos requiere maniobras muy precisas y el desgaste de los neumáticos puede generar distintas posibilidades desde el punto de vista estratégico.

Lance Stroll, representante de Aston Martin, será el último piloto en recibir una penalización. El corredor de Canadá incorporará una batería y una unidad electrónica de control nuevas. De esta manera, alcanzará su noveno acumulador de energía y su octavo dispositivo de gestión electrónica, una cifra que supera ampliamente el máximo de tres unidades establecido para toda la temporada.

El reemplazo de los dos componentes le costará diez posiciones en la formación de salida. Así, Stroll se agrega a la nómina integrada por Piastri, Sainz, Antonelli y Bearman, en un Gran Premio cuya grilla definitiva podría diferir del resultado obtenido en la clasificación.