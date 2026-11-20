BWT Alpine F1 Team y Paul Aron acordaron de manera mutua la salida como piloto reserva del equipo . El anunció se dio a través de un comunicado oficial de la escudería francesa, justo antes del Gran Premio de Las Vegas.

Alpine agradeció a Aron por su desempeño durante los últimos dos años en el cargo y le deseó éxito en su futuro profesional. El piloto oriundo de Estonia había ocupado el rol de reserva desde 2024 , período en el que acumuló más de 10.000 kilómetros en sesiones de prueba con distintos monoplazas, entre ellos unidades de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.

Durante la temporada 2026 realizó dos apariciones oficiales en primeras prácticas de Fórmula 1: reemplazó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría en julio y a Pierre Gasly en Monza en septiembre . Aron nunca llegó a debutar en una carrera oficial de la categoría.

Para cubrir las carreras restantes de la temporada 2026, Alpine confirmó que mantiene un acuerdo de opción compartida con Mercedes para los servicios del piloto danés Frederik Vesti, quien podría ser convocado para ejercer de reserva en caso de necesidad.

La salida de Aron de Alpine se produce en medio de un proceso de reacomodamiento en su carrera deportiva. El piloto disputó esta semana la pretemporada de Fórmula E en el Circuito de Jarama, cerca de Madrid, donde condujo el nuevo auto Gen4 para el equipo Fortescue Zero Racing junto al piloto británico Dan Ticktum.

En paralelo, un episodio ajeno a la pista había puesto a Aron bajo la mira en las últimas semanas. La Justicia de Estonia avaló en octubre la suspensión de su licencia de conducir particular, tras siete citaciones incumplidas a los exámenes médicos obligatorios del servicio militar de su país.

Paul Aron busca ahora otros horizontes

EL COMUNICADO COMPLETO DE ALPINE

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y Paul Aron han acordado de mutuo acuerdo liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en el mundo del automovilismo.

El equipo expresa su más sincero agradecimiento y reconocimiento a Paul por su labor como piloto de reserva del equipo durante los últimos dos años y le desea lo mejor para su futuro.

Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para los servicios de Frederik Vesti como piloto, en caso de que sea necesario recurrir a él para que desempeñe el papel de piloto reserva.