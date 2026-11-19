La AFA confirmó el triunfo de Deportivo Madryn y será el rival de Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió dar por terminado el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú , que había sido suspendido por la explosión de una bomba de estruendo cerca del arquero visitante.

Deportes. Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn: qué pasó en el partido suspendido de 2025 y cuál fue la resolución

La resolución corresponde al expediente 100280 y establece que el partido, disputado el pasado sábado 14 de noviembre en el estadio Abel Sastre, no deberá reanudarse. El documento oficial señala en su primer punto: “Se da por finalizado este encuentro con el resultado existente” , de acuerdo con el artículo 12, inciso 3, del Código Disciplinario.

La decisión del Tribunal de Disciplina tiene dos puntos centrales. El primero confirma que el encuentro queda terminado con el marcador de 3-1 a favor de Deportivo Madryn , sin necesidad de disputar los minutos que habían quedado pendientes.

El segundo establece que “continúan las actuaciones, según su estado”, lo que significa que, si bien quedó definido el resultado deportivo, el procedimiento disciplinario todavía no está completamente cerrado. Con esta resolución, el equipo dirigido por Luis García puede concentrarse en su próximo compromiso frente a Gimnasia de Jujuy, correspondiente a los cuartos de final del Reducido.

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Por qué se suspendió el partido de Deportivo Madryn

El encuentro ante Deportivo Maipú fue interrumpido a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Deportivo Madryn ganaba 3-1. La suspensión se produjo después de que una bomba de estruendo explotara en las inmediaciones del arquero visitante, Nahuel Galardi.

El episodio provocó una interrupción de aproximadamente 50 minutos, durante los cuales se evaluó el estado de salud del futbolista. Finalmente, el árbitro decidió suspender definitivamente el partido.

Desde Deportivo Maipú denunciaron que el arquero había sufrido consecuencias por la explosión, entre ellas conmoción acústica, tinnitus, cefalea y fotofobia. También señalaron que se le había indicado reposo durante 48 horas.

Por su parte, Deportivo Madryn difundió información sobre la evaluación médica realizada al jugador en el Sanatorio Santa María. Según la institución patagónica, los estudios no habían detectado lesiones, secuelas, hemorragias ni impedimentos, y el arquero presentaba fuerza simétrica y orientación conservada. Tras analizar las actuaciones, el Tribunal de Disciplina resolvió mantener el resultado del encuentro, aunque dejó abierta la continuidad del proceso disciplinario.

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Gimnasia de Jujuy recibirá a Deportivo Madryn este sábado

Con la situación deportiva definida, Gimnasia de Jujuy ya tiene confirmado a su próximo rival en el Reducido de la Primera Nacional. El Lobo recibirá a Deportivo Madryn este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30, en el estadio 23 de Agosto, por el partido de ida de los cuartos de final.

El conjunto jujeño buscará conseguir un resultado favorable como local para afrontar la continuidad de la serie con posibilidades de avanzar a las semifinales. La Asociación del Fútbol Argentino también confirmó que Bruno Amiconi será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por Juan Del Fueyo como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y Francisco Acosta como cuarto árbitro.