Bruno Amiconi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Bruno Amiconi será el árbitro principal del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn , correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 21:30 , en el estadio 23 de Agosto, donde el Lobo buscará dar el primer paso hacia las semifinales.

Primera Nacional. Reducido: Gimnasia de Jujuy jugará el sábado por la noche ante Deportivo Madryn

Fútbol. Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cuándo se jugaría, dónde y qué necesita el Lobo para avanzar

El juez estará acompañado por Juan Del Fueyo como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y Francisco Acosta como cuarto árbitro. La designación vuelve a poner a Amiconi frente al conjunto jujeño, al que ya dirigió en varias oportunidades durante las últimas temporadas.

El árbitro cuenta con varios antecedentes dirigiendo al Lobo, tanto en clásicos regionales como en encuentros de la Primera Nacional.

Durante 2025 , Amiconi estuvo a cargo del partido entre Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano, disputado en el estadio 23 de Agosto, que finalizó con un empate sin goles.

Ese mismo año dirigió el clásico frente a Central Norte de Salta, el 31 de agosto, en el que Gimnasia consiguió una victoria por 1 a 0 gracias a un gol de Santiago Camacho. En ese encuentro mostró siete tarjetas amarillas y expulsó a dos futbolistas: Francisco Maidana, del Lobo, y Maximiliano Ribero, del conjunto salteño.

En 2026, Amiconi también fue designado para el clásico entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy, disputado el 24 de mayo. Aquel encuentro terminó igualado 1 a 1, luego de que el equipo salteño consiguiera el empate sobre el final.

Otro antecedente de esta temporada fue el encuentro frente a Güemes de Santiago del Estero, disputado el 21 de junio. En esa oportunidad, Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria por 3 a 1 como visitante.

La polémica de Amiconi en el partido ante San Martín de Tucumán

Uno de los antecedentes más recientes del árbitro se produjo el 27 de septiembre de 2026, cuando Gimnasia de Jujuy empató 2 a 2 frente a San Martín de Tucumán en el estadio 23 de Agosto.

El encuentro terminó envuelto en una fuerte polémica luego de que se anulara un gol de Diego Diellos, que hubiera significado el triunfo del conjunto tucumano por 3 a 2.

La jugada fue invalidada por una supuesta posición adelantada de Bruno Cabrera, señalada por el asistente Gonzalo Ferrari. Sin embargo, las imágenes de la transmisión mostraron que el futbolista se encontraba habilitado, lo que provocó fuertes reclamos de los jugadores y dirigentes visitantes.

Tras el final del encuentro, Amiconi expulsó a futbolistas de San Martín de Tucumán, entre ellos Diego Diellos y Matías Ignacio García.

La situación generó repercusiones durante los días posteriores. La Dirección de Arbitraje decidió apartar al asistente Gonzalo Ferrari de la siguiente fecha, mientras que Amiconi continuó recibiendo designaciones.

Ante las críticas, el árbitro defendió su trabajo públicamente y expresó: "Siempre quieren instalar que los árbitros son polémicos".

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy recibirá a Deportivo Madryn el sábado 21 de noviembre, a partir de las 21:30, en el estadio 23 de Agosto, por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega a esta instancia después de eliminar a Almirante Brown por 2 a 0, con goles de Cachi y Argañaraz.

La revancha está prevista, en principio, para el sábado 28 de noviembre en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

El conjunto chubutense cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado cuarto en la Zona A con 60 puntos, mientras que Gimnasia terminó en la misma posición de la Zona B, pero con 58 unidades.