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25 de octubre de 2026 - 18:22
Fórmula 1.

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos en la vuelta 38 por problemas en su Alpine

El piloto argentino tuvo que retirarse de la carrera de Fórmula 1 en Austin por inconvenientes en su auto. Había largado desde el puesto 20 tras una penalización.

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Franco Colapinto.

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Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur por un problema mecánico en su Alpine

“Necesitamos retirar el coche”, fue el mensaje que recibió Colapinto de su ingeniero a través de la radio cuando se confirmó que no podría continuar.

El abandono llegó después de una carrera complicada para el argentino, que había comenzado desde el fondo de la grilla por una penalización relacionada con el reemplazo de componentes de su auto.

Qué pasó con Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

F&oacute;rmula 1.

Fórmula 1.

Colapinto comenzó la carrera desde el puesto 20 y tuvo que trabajar para recuperar posiciones durante las primeras vueltas. En el inicio llegó a superar a Sergio “Checo” Pérez, mientras que los ingresos a boxes de otros competidores también le permitieron avanzar.

En la vuelta 18 se encontraba en la posición 16, cerca del brasileño Gabriel Bortoleto, y mantuvo ese lugar durante buena parte de la competencia. En la vuelta 32 ingresó a boxes y regresó a la pista con neumáticos blandos. Sin embargo, cinco vueltas después debió realizar una nueva parada.

Finalmente, en la vuelta 38, Alpine le comunicó que debía retirar el monoplaza, poniendo fin a su participación en el Gran Premio de Estados Unidos.

Hasta ese momento no se habían precisado las causas técnicas del problema que provocó su abandono.

Por qué Colapinto largó desde el fondo de la grilla

Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

El argentino había conseguido el puesto 14 durante la clasificación del sábado, pero recibió una penalización de diez posiciones por el reemplazo de un componente electrónico de su Alpine. La escudería utilizó una cuarta unidad de control electrónico durante la temporada, cuando el reglamento establece un máximo de tres sin sanción.

Esta modificación obligó a Colapinto a retroceder en la grilla de partida. Finalmente, largó desde el puesto 20 debido a los cambios realizados en el monoplaza de Lance Stroll, quien debió salir desde boxes.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó la carrera desde el décimo lugar.

Otro fin de semana complicado para Colapinto en Fórmula 1

El abandono en Austin significó un nuevo inconveniente para el piloto argentino, que venía de una carrera difícil en Singapur, donde tampoco había podido completar la competencia por problemas mecánicos.

En Estados Unidos, Colapinto había conseguido avanzar a la segunda instancia de clasificación, pero la sanción técnica condicionó su posición de largada.

Pese a recuperar algunos lugares durante la carrera, los problemas de su monoplaza terminaron por dejarlo fuera del Gran Premio antes de completar las vueltas previstas.

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