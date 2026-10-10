Franco Colapinto largará 15° en Singapur tras una clasificación complicada: "Fue un desastre"

Franco Colapinto vivió una jornada complicada en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Después de registrar un buen tiempo en la primera tanda, el piloto argentino sufrió una marcada caída de rendimiento en la Q2, que le impidió avanzar a la siguiente instancia y lo dejó inicialmente en el puesto 16° de la clasificación. Sin embargo, largará desde la posición 15° este domingo, debido a una sanción que relegó a George Russell.

El resultado llegó después de otro inconveniente para el argentino, quien debió abandonar la carrera Sprint por una falla en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza. Tras realizar ajustes y cambiar componentes, el equipo Alpine volvió a poner el auto en pista, pero el rendimiento no se mantuvo durante la clasificación.

Colapinto comenzó la clasificación con buenas sensaciones. En la Q1 marcó un tiempo de 1:33.261, que le permitió ubicarse noveno, a solo 0,079 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda tanda. En su primer intento de Q2, el argentino registró 1:33.866, mientras que Gasly marcó 1:33.174. En la segunda salida apenas logró mejorar su registro, con un tiempo de 1:33.787, lejos de lo necesario para avanzar a la Q3.

El piloto terminó con el peor tiempo de esa instancia, por detrás de varios competidores de Audi, Haas y Williams.

“En general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. El último round de Q2 fue un desastre. De los peores balances que tuve en mucho tiempo, pero no entiendo el por qué”, reconoció Colapinto tras la clasificación.

Problemas con la batería y falta de adherencia

El argentino explicó que durante su primer intento en la Q2 se encontró con una situación que afectó su vuelta: Max Verstappen estaba detenido en pista y, cuando comenzó su giro, no disponía de batería para desplegar la energía necesaria, por lo que perdió tiempo en las rectas.

Sin embargo, ese inconveniente no fue el único factor que condicionó su rendimiento. Colapinto también manifestó que el auto presentó un comportamiento muy diferente al de la tanda anterior, con dificultades de balance y pérdida de adherencia en el tren trasero.

“Me sentí cómodo en la Q1; pude apretar y marcar un buen tiempo de vuelta. Sin embargo, a partir de ahí, el coche se volvió progresivamente más difícil de pilotar y experimenté un extraño cambio en el equilibrio que me hizo perder adherencia en el tren trasero, especialmente en mi última vuelta de la Q2”, explicó el piloto en declaraciones difundidas por Alpine.

Durante su último intento, Colapinto también tocó el muro en el sector final del circuito. No obstante, aclaró que ese contacto no fue determinante para el resultado, ya que la vuelta ya venía siendo considerablemente más lenta que sus registros anteriores.

Alpine investiga qué ocurrió con el monoplaza

Desde la escudería reconocieron que están analizando los problemas que afectaron al auto del argentino para determinar las causas y encontrar soluciones de cara a la carrera.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, confirmó que el equipo inició una investigación para comprender lo sucedido y mejorar el rendimiento.

La principal incógnita es por qué el monoplaza mostró un comportamiento competitivo durante la Q1 y perdió tanto rendimiento minutos después, sin que se identificaran cambios que explicaran por completo esa diferencia.

Mientras tanto, Pierre Gasly logró avanzar a la Q3 y terminó en el séptimo puesto de la clasificación final para la largada, beneficiado por la sanción a George Russell. La diferencia entre ambos compañeros volvió a poner el foco en los problemas que sufrió Colapinto durante la segunda tanda.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

La carrera principal del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana, hora de Argentina. La competencia tendrá una duración prevista de 62 vueltas en un circuito urbano conocido por sus exigencias técnicas y las dificultades para realizar sobrepasos.

Colapinto partirá desde el puesto 15° y necesitará una buena largada, una estrategia acertada y un auto que recupere el equilibrio para intentar acercarse a la zona de puntos.

“Es difícil pasar acá, pero intentaremos”, señaló el argentino, consciente de las dificultades que presenta el trazado de Marina Bay.

Pese a la frustración por lo ocurrido en la clasificación, el piloto mantiene la expectativa de aprovechar las oportunidades que puedan aparecer durante la carrera.

“Mañana daremos lo mejor de nosotros para remontar y, si es posible, sumar puntos. Sabemos que aquí todo puede pasar, dadas las condiciones meteorológicas y la posibilidad de que algunos coches no terminen la carrera, así que veremos qué resultado conseguimos”, expresó.

La prioridad de Alpine será comprender qué provocó la pérdida de rendimiento y encontrar respuestas antes de la largada, con el objetivo de que Colapinto pueda afrontar la carrera con mejores sensaciones y posibilidades de avanzar posiciones.