El piloto Franco Colapinto viaja en un avión comercial en el que coincide con una aficionada a la Fórmula 1.

Franco Colapinto consiguió el sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 , un resultado que le permitió igualar su mejor registro en la categoría y aportar para que Alpine cosechara puntos con ambos autos. La competencia, disputada en el trazado urbano de la ciudad de EE.UU, estuvo marcada por incidentes y cambios de posiciones.

Sin embargo, el desempeño del corredor argentino no fue el único motivo por el que se habló de él en las últimas horas. Una reconocida fanática de la Fórmula 1 se cruzó con Colapinto en el aeropuerto .

En Instagram , Caroline Smith , conocida por su cuenta itscarolinescorner , logró reunir a una numerosa audiencia interesada en la Fórmula 1 . A través de clips cortos , la influencer aborda distintos aspectos de la categoría, desde lo que sucede en las pistas hasta las situaciones humorísticas y las experiencias que atraviesan los fanáticos . En esta oportunidad, la creadora se llevó una inesperada sorpresa al viajar en el mismo avión que Colapinto , en un asiento de clase económica .

“Soy la primera de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto” , expresó en tono humorístico en una publicación que no tardó en circular entre los usuarios argentinos de las redes sociales. También reparó en un detalle que le resultó llamativo: “Lo que me llama la atención es el casco que tiene en el regazo” , comentó al observar el objeto que el piloto llevaba consigo durante el trayecto.

La reacción de Smith se repitió cuando el corredor de Alpine se colocó el casco antes de ingresar al avión. El viaje, por su parte, tenía como destino Nashville, la ciudad natal de la influencer.

“Es el hombre del pueblo”, comentó la influencer. Su publicación también despertó reacciones entre los aficionados de la Fórmula 1, incluidos numerosos argentinos, que valoraron la actitud de Colapinto de trasladarse en un vuelo comercial y en clase económica, sin privilegios pese a su reconocimiento dentro del automovilismo.

La actuación de Colapinto en Las Vegas: remontada, maniobras y puntos para Alpine

El episodio tuvo lugar luego de la destacada actuación del piloto en Las Vegas. Aunque inicialmente había conseguido el noveno puesto en la clasificación, una falla en el auto de Liam Lawson, de Racing Bulls, le abrió la posibilidad de avanzar un lugar y largar desde la octava posición.

En los primeros metros de la competencia, Colapinto consiguió ganarles la posición a Pierre Gasly y Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. Sin embargo, el exceso de temperatura en sus neumáticos terminó complicándole la tarea de contener los intentos de sobrepaso de sus rivales.

Más adelante, el representante argentino logró avanzar en el clasificador gracias a una espectacular maniobra en la que dejó atrás a los dos McLaren de una sola vez. A esto se sumaron distintos abandonos, penalizaciones y equivocaciones de otros competidores, situaciones que modificaron el orden de la carrera y favorecieron su ascenso.

La elección de comenzar la carrera con un juego de neumáticos blandos que ya había sido utilizado afectó el desempeño de Colapinto en la etapa inicial. El propio piloto reconoció las dificultades que atravesó durante las primeras vueltas en diálogo con ESPN: “Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de agarre en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero agarre y fuimos para atrás”.

El corredor, de 23 años, explicó que las distintas disponibilidades de energía entre los monoplazas complicaban la posibilidad de conservar los puestos en los sectores rectos del circuito. “Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien”, sostuvo.

El panorama dio un giro favorable cuando el equipo Alpine decidió colocarle neumáticos medios sin uso previo. Colapinto explicó a Motorsport que el compuesto anterior había condicionado sus primeras vueltas: “El primer tramo con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor”.

El cambio le permitió al argentino recuperar competitividad y volver a pelear por mejores ubicaciones en la pista. “Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras”, agregó.

El contacto entre los dos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que posteriormente fue sancionado, junto con una equivocación de George Russell, fueron otros factores que influyeron en el desarrollo de la carrera. Colapinto, en cambio, logró mantenerse al margen de los incidentes y finalizó en el sexto puesto, una marca que ya había alcanzado esta temporada en el Gran Premio de Canadá y que representa su mejor actuación en la categoría.

Tras la competencia, el representante argentino puso en relieve la importancia de haber podido luchar en pista contra equipos que, por lo general, consiguen resultados superiores a los de Alpine.

El piloto se mostró satisfecho con el resultado colectivo de Alpine y valoró que ambos autos lograran terminar dentro de la zona de puntos. “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo”, expresó.

Los duelos en pista y las dificultades que condicionaron su carrera

Por otra parte, al referirse al duelo que mantuvo con Leclerc, hizo hincapié en los inconvenientes que genera la distribución de energía de los monoplazas a lo largo del circuito. “Es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo”, explicó.

Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos en Estados Unidos.

Colapinto estimó que los duelos por posición podían representar una demora de aproximadamente un segundo para cada uno de los competidores involucrados. “Cuando empezás a pelear, alguien despliega mucha energía en una recta, pero después no despliega en la siguiente, y entonces te supera ahí, y después vos contraatacás”, explicó.

Durante la competencia, el piloto de Alpine tuvo que reducir la velocidad primero por la aparición de una doble bandera amarilla y luego por una segunda señal de precaución relacionada con Russell, lo que repercutió negativamente en sus tiempos. Pese a esos contratiempos, destacó que la carrera resultó entretenida para quienes la siguieron: “Creo que para la televisión está muy bien. Para los aficionados, probablemente el espectáculo fue genial”.

La estrategia de Alpine para asegurar el resultado

Desde Alpine establecieron una instrucción para evitar que sus dos corredores se enfrentaran en la pista, luego de que Colapinto quedara a menos de un segundo de Gasly. La medida buscó asegurar el resultado de la escudería, que consiguió ubicar a sus dos monoplazas dentro de los seis primeros puestos.

El argentino manifestó su satisfacción por haber podido competir de igual a igual con equipos de mayor rendimiento, como McLaren y Ferrari. “Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos”, destacó.

El próximo compromiso de la categoría será en Qatar, entre el 27 y el 29 de noviembre. La prueba principal tendrá lugar el domingo a las 13, según el horario de Argentina. El cierre del campeonato está previsto para el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, en Abu Dhabi.