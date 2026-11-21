Franco Colapinto terminó noveno en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero no quedó conforme con su rendimiento. El piloto de Alpine explicó que una complicación con la estrategia y la temperatura de los neumáticos le impidió mejorar su posición.
“No estoy conforme. Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos”, expresó el argentino en diálogo con ESPN.
Qué le pasó a Colapinto en la clasificación
Franco Colapinto largará 9º en Las Vegas, pero fue autocrítico: "La vuelta fue un desastre"
El piloto explicó que durante la última parte de la clasificación intentó aprovechar el rebufo de los Mercedes para ganar velocidad, pero la presencia de los Racing Bulls complicó sus planes.
“Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío”, señaló.
Además, aseguró que los neumáticos no alcanzaron la temperatura adecuada: “La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre”.
El objetivo de Colapinto para la carrera
Pese a su disconformidad, Colapinto destacó la velocidad de su Alpine en las rectas y confía en avanzar posiciones durante la competencia.
“Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Vamos a hacer una buena largada, hay que avanzar e ir para adelante”, sostuvo.
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El argentino largará desde el noveno puesto y buscará superar a los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, que partirán séptimo y quinto, respectivamente.
Actualmente, Colapinto ocupa el 12° lugar del campeonato de pilotos con 27 puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly se ubica décimo con 42 unidades.
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