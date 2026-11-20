Coquear con bicarbonato: advierten sobre los riesgos para la salud de una costumbre jujeña

El coquear acompañado de bicarbonato de sodio es una práctica habitual entre los jujeños. Sin embargo, el médico cardiólogo Pablo Clementti (MP 2249) advirtió en Canal 4 sobre los riesgos que puede generar el uso excesivo de esta sustancia, principalmente para la salud cardiovascular y renal.

Policiales. En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Salud. Sodio, el enemigo silencioso: en qué alimentos se esconde y cómo afecta a la salud

El profesional explicó que el bicarbonato contiene sodio, un componente que puede favorecer el aumento de la presión arterial y generar complicaciones en personas con enfermedades preexistentes.

Clementti explicó que, al igual que la sal de mesa, el bicarbonato contiene sodio, por lo que su consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para el organismo.

Hipertensión arterial.

Retención de líquidos.

Vasoconstricción.

Empeoramiento de la insuficiencia renal.

Complicaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca.

El cardiólogo remarcó que las consecuencias pueden ser mayores cuando las personas desconocen que padecen alguna enfermedad renal, cardíaca o hepática.

“Nosotros no recomendamos el uso de bicarbonato en forma arbitraria” “Nosotros no recomendamos el uso de bicarbonato en forma arbitraria”

La relación entre el bicarbonato y la hipertensión arterial

Durante la entrevista, Clementti recordó el caso de un paciente que consumía diariamente bicarbonato y que había desarrollado un cuadro de hipertensión arterial severa.

“Usaba una bolsita de bicarbonato por día. Eso le generó hipertensión arterial severa. Le saqué el bicarbonato, se terminó la hipertensión arterial” “Usaba una bolsita de bicarbonato por día. Eso le generó hipertensión arterial severa. Le saqué el bicarbonato, se terminó la hipertensión arterial”

Además, indicó que una de las consultas frecuentes entre sus pacientes está relacionada con el uso de esta sustancia durante el coqueo.

Coqueo en Jujuy: qué recomienda el cardiólogo

Si bien el coqueo forma parte de las costumbres y tradiciones de Jujuy, el especialista recomendó evitar el uso cotidiano de bicarbonato y mencionó la estevia como una posible alternativa.

También explicó que el bicarbonato tiene aplicaciones específicas dentro de la medicina, principalmente en situaciones graves que requieren atención hospitalaria y supervisión profesional.

La advertencia de Clementti apunta al consumo habitual de bicarbonato y a las consecuencias que el exceso de sodio puede generar en el organismo, incluso en personas que no tienen enfermedades diagnosticadas.