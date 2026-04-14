En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy

Un cargamento de carbonato de sodio que era transportado hacia Jujuy, fue secuestrado por Gendarmería Nacional en la provincia de Santa Fe , luego de que el conductor del camión no contaba con la documentación obligatoria para justificar el traslado de la sustancia.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Seguridad Vial “Totoras”, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario – Victoria”, mientras realizaba controles sobre el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 34 , en jurisdicción de la localidad santafesina de San Genaro.

Los gendarmes detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que circulaba desde Buenos Aires hacia Jujuy . Al momento de inspeccionar la carga, encontraron numerosas bolsas de arpillera que contenían carbonato de sodio.

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy

Al avanzar con la verificación, constataron que el conductor no tenía la documentación correspondiente que habilitara el traslado legal de la sustancia, por lo que se dio intervención a las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Carbonato de sodio: qué pasó con la carga

Tras tomar conocimiento del caso, intervino la Fiscalía Federal de Santa Fe junto con la Dirección de Fiscalización de Precursores Químicos. Ambos organismos dispusieron el secuestro de un total de 27.220 kilos de carbonato de sodio y su posterior traslado hacia la subunidad de la fuerza.

Además del decomiso de la sustancia, también se labraron las actuaciones de control y fiscalización correspondientes. El vehículo quedó igualmente decomisado en el marco del procedimiento.

Este tipo de sustancias está alcanzado por la Ley 26.045 de Precursores Químicos, ya que son materiales cuya circulación y comercialización requieren controles específicos, debido a que pueden ser utilizados para la elaboración de sustancias ilegales.