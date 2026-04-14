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14 de abril de 2026 - 09:25
País.

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

El accidente ocurrió el domingo en ruta 34. A las dos primeras víctimas fatales, se le sumó el tercer hincha de Juventud Antoniana que falleció este lunes.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

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El deceso se produjo pasadas las 18, de acuerdo a fuentes periodísticas, elevando a tres el número de hinchas fallecidos tras el siniestro.

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El accidente que conmocionó al fútbol salteño

El hecho se registró cuando un grupo de simpatizantes de Juventud Antoniana regresaba desde La Banda, donde el equipo había disputado un encuentro frente a Sarmiento por el torneo Federal A.

Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que viajaban fue impactado por un camión, provocando un violento choque.

En el lugar del accidente fallecieron Darío Soto y Lucas López, lo que generó una profunda conmoción en el ambiente futbolero de Salta.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo del fiscal Hugo Herrera, quien dispuso la realización de la autopsia correspondiente para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias del hecho.

El estado de los sobrevivientes

En tanto, los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como Quipildor y Robles, evolucionan favorablemente. Según se informó, Quipildor permanece internado en el hospital de La Banda con golpes y fracturas en al menos dos costillas, aunque fuera de peligro.

Por su parte, Robles también presenta lesiones, pero se encuentra estable.

Dolor y conmoción en Salta

La noticia generó un profundo pesar entre hinchas, dirigentes y allegados a la institución salteña, que atraviesa horas de duelo tras la pérdida de tres de sus simpatizantes.

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