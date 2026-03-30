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30 de marzo de 2026 - 09:19
Jujuy.

Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua

Un camionero de nacionalidad boliviana murió anoche tras un accidente en la ruta 34 a la altura de Calilegua. Falleció en el lugar producto de las heridas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua - Imagen ilustrativa&nbsp;

Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua - Imagen ilustrativa 

Un fatal accidente de tránsito se registró el domingo 29 alrededor de las 21:00 sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Calilegua. El hecho fue reportado por transeúntes, lo que motivó la intervención del personal policial de la Seccional 41.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un camión marca Volvo, de color blanco y con matrícula de Bolivia, que circulaba en sentido norte-sur y presentaba importantes daños en la cabina delantera.

Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua - Imagen ilustrativa
Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua - Imagen ilustrativa

Accidente fatal en la ruta 34: un camionero murió tras un choque en Calilegua - Imagen ilustrativa

La víctima no presentaba signos vitales

El rodado era conducido por un hombre de 45 años, de nacionalidad boliviana. Personal del Hospital de Calilegua acudió al lugar y, tras examinarlo, confirmó que el conductor no presentaba signos vitales.

El siniestro ocurrió en un camino interno de la empresa Ledesma, en cercanías a la traza principal de la ruta nacional.

Operativo y localización del otro vehículo involucrado

Tras tomar conocimiento del hecho, se implementó un operativo vial sobre la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte, a la altura del destacamento policial de Río de Piedra, con el objetivo de ubicar al otro vehículo presuntamente involucrado.

Minutos después, alrededor de las 21:50, los efectivos lograron interceptar un camión marca Mercedes Benz, cuyo dominio coincidía con el requerido. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años, acompañado por otros dos ocupantes mayores de edad.

El relato del conductor y resultados de alcoholemia

Según manifestó el conductor del segundo camión, el hecho se habría producido cuando circulaba en sentido sur-norte y, al pasar por la zona de Calilegua, un camión que venía en sentido contrario se cruzó de carril. Indicó que no logró esquivarlo, impactando contra su lateral izquierdo, y que continuó su marcha al observar que el otro vehículo tampoco se detenía.

A los tres ocupantes del rodado se les realizó el test de alcoholemia, arrojando resultados negativos.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades en este trágico hecho vial que dejó como saldo una víctima fatal.

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