Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos

La cotización del peso boliviano volvió a convertirse en el centro de atención en la frontera norte y generó un fuerte movimiento en Aguas Blancas . Con una relación cambiaria más conveniente para los argentinos, creció el cruce hacia Bolivia de personas que buscan mejores precios para compras personales o reventa.

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Según los valores registrados en los últimos días, la compra se ubicó en 0,0065 bolivianos por cada peso argentino , mientras que la venta llegó a 0,00665 bolivianos por unidad. En la práctica, esto significa que por 1.000 pesos argentinos se pueden obtener entre 6,5 y 6,65 bolivianos , en lo que fue señalado como la mejor cotización del mes en el circuito informal de frontera.

Este escenario se da en un contexto de depreciación de la moneda boliviana frente al peso argentino en la zona limítrofe. Como suele ocurrir cada vez que se produce una variación favorable en el tipo de cambio, la reacción fue inmediata: aumentó la circulación de personas y se multiplicaron las consultas sobre cuánto conviene cambiar y qué productos comprar del otro lado.

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Peso boliviano y más movimiento en Aguas Blancas

Tras el fin de semana, el repunte del tipo de cambio se hizo sentir con fuerza en Aguas Blancas, donde se observaron largas filas para cruzar en chalana hacia Bolivia. Comerciantes y trabajadores vinculados a la actividad fronteriza señalaron que el flujo de personas creció de manera notoria, impulsado por quienes buscan aprovechar la diferencia cambiaria.

La zona suele registrar picos de movimiento cuando el valor del peso boliviano cae en relación con la moneda argentina. En esos momentos, Aguas Blancas vuelve a posicionarse como un punto clave para el comercio fronterizo, tanto por el volumen de compradores como por la actividad de quienes se dedican al traslado y reventa de mercadería.

El interés no pasa solo por el cambio de dinero, sino también por la posibilidad de acceder a productos a valores más competitivos. Esa combinación suele motorizar viajes rápidos, compras por encargo y un mayor tránsito durante varias horas del día.

Controles reforzados en la madrugada

Junto con el incremento del movimiento, también se reforzaron los controles en la zona del desvío del lado argentino. Los operativos están a cargo de Prefectura Naval Argentina y apuntan a ordenar la circulación, especialmente en una franja horaria donde suele concentrarse gran parte del movimiento informal.

Los procedimientos buscan además prevenir delitos y descomprimir una dinámica que se intensifica cada vez que el tipo de cambio beneficia a quienes cruzan desde la Argentina. En ese marco, la madrugada aparece como uno de los momentos de mayor actividad en el paso fronterizo.

La dinámica cambiaria en la frontera norte cambia de manera constante, pero cuando se producen saltos favorables como el actual, el impacto se siente de inmediato en la calle. Esta vez, la caída del peso boliviano volvió a poner a Aguas Blancas en el centro de la escena, con más gente, más operaciones de cambio y una frontera que recuperó ritmo a partir de una cotización que muchos consideran conveniente.