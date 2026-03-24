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24 de marzo de 2026 - 12:07
Comercio.

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

Con el paso habilitado, la cotización entre el peso argentino, el boliviano y el dólar vuelve a marcar el ritmo del cruce en el norte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
frontera aguas blancas bolivia (1)

El tipo de cambio vuelve a ser el factor central en la dinámica de la frontera entre Argentina y Bolivia. Con el paso habilitado este 24 de marzo, las cotizaciones muestran una brecha que impacta directamente en el movimiento diario.

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Según los valores registrados, el peso argentino se cambia a 0,0065 bolivianos para la venta y 0,0063 para la compra, lo que refleja su bajo valor frente a la moneda boliviana.

En paralelo, el dólar se ubica en 1.470 pesos argentinos para la venta y 1.450 para la compra, mientras que en Bolivia cotiza a 9,50 bolivianos (venta) y 9,30 (compra).

Una frontera que se activa por el valor de peso

El cruce se mantiene activo porque la ecuación no se define solo por el cambio, sino por los precios. La escena es habitual en pasos como Aguas Blancas – Bermejo: filas, cruces rápidos, compras puntuales y regreso en el día.

Ante este tipo de cambio y la realidad Argentina, muchos productos en Bolivia siguen siendo más baratos o más accesibles. Ropa, electrónica, alimentos y productos importados mantienen precios más estables del lado boliviano, lo que hace que el dinero rinda más en términos reales.

El rol del dólar en la frontera

El dólar aparece como referencia constante para comerciantes y cambistas. Su valor en ambos países ordena las operaciones y termina de definir cuánto conviene cruzar.

puente frontera bolivia argentina
El d&oacute;lar y el peso mueven la frontera: cu&aacute;nto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

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