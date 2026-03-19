Chile levanta muros, Bolivia no confronta: el inesperado giro en la frontera

El anuncio de Chile de construir barreras físicas en su frontera norte abrió un nuevo escenario regional , pero la reacción de Bolivia sorprendió, lejos de escalar el conflicto, el Gobierno optó por una postura de respaldo y cautela.

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El canciller boliviano, Fernando Aramayo, dejó en claro la posición oficial al referirse al plan impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast, que incluye muros, zanjas y mayor presencia militar para frenar la migración irregular y el delito.

“ Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados ”, afirmó, y reforzó esa idea al señalar que, si Chile considera que esas medidas son necesarias, “ somos respetuosos de ello ”.

Según publicó el diario El Deber, el funcionario también descartó que exista una violación de acuerdos históricos entre ambos países. “ No hay vulneración del Tratado de 1904 porque se están haciendo en su territorio ”, explicó.

Un giro en el tono frente a Chile

La postura oficial contrasta con las críticas que surgieron desde otros sectores políticos bolivianos. Expresidentes como Evo Morales, Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge “Tuto” Quiroga cuestionaron el plan chileno y advirtieron sobre posibles implicancias en el tratado que fijó los límites tras la Guerra del Pacífico.

Sin embargo, desde la Cancillería eligieron evitar una escalada. “No corresponde estigmatizar o descalificar la decisión de un Gobierno que tiene todo el derecho de ejercitarla”, sostuvo Aramayo.

Seguridad y problemas compartidos

El canciller también puso el foco en una problemática común en la frontera.

“Muchos vehículos robados en Chile atraviesan la frontera”, advirtió, y señaló que quienes cometen esos delitos pueden representar un riesgo también para Bolivia.

En ese contexto, el plan chileno —denominado “Escudo Fronterizo”— apunta a reforzar el control en zonas sensibles limítrofes con Perú y Bolivia, en medio de un aumento de la migración irregular.

A pesar de la histórica tensión bilateral —ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962—, Bolivia anticipó que busca sostener el diálogo.

“Estamos a puertas de tener una mesa de trabajo”, adelantó Aramayo, en relación a posibles avances con las nuevas autoridades chilenas. El Gobierno boliviano plantea abrir un “nuevo ciclo” de relación, con eje en temas económicos y comerciales, aunque sin dejar de lado el histórico reclamo marítimo.

Fuente: Diario El Deber