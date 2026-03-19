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19 de marzo de 2026 - 17:58
Internacional.

Chile levanta muros, Bolivia no confronta: el inesperado giro en la frontera

Bolivia no cuestionó el plan de Chile en la frontera y defendió su carácter “soberano”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El canciller boliviano, Fernando Aramayo, dejó en claro la posición oficial al referirse al plan impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast, que incluye muros, zanjas y mayor presencia militar para frenar la migración irregular y el delito.

Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados”, afirmó, y reforzó esa idea al señalar que, si Chile considera que esas medidas son necesarias, “somos respetuosos de ello”.

Según publicó el diario El Deber, el funcionario también descartó que exista una violación de acuerdos históricos entre ambos países. “No hay vulneración del Tratado de 1904 porque se están haciendo en su territorio”, explicó.

Un giro en el tono frente a Chile

La postura oficial contrasta con las críticas que surgieron desde otros sectores políticos bolivianos. Expresidentes como Evo Morales, Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge “Tuto” Quiroga cuestionaron el plan chileno y advirtieron sobre posibles implicancias en el tratado que fijó los límites tras la Guerra del Pacífico.

Sin embargo, desde la Cancillería eligieron evitar una escalada. “No corresponde estigmatizar o descalificar la decisión de un Gobierno que tiene todo el derecho de ejercitarla”, sostuvo Aramayo.

Seguridad y problemas compartidos

El canciller también puso el foco en una problemática común en la frontera.

Muchos vehículos robados en Chile atraviesan la frontera”, advirtió, y señaló que quienes cometen esos delitos pueden representar un riesgo también para Bolivia.

En ese contexto, el plan chileno —denominado “Escudo Fronterizo”— apunta a reforzar el control en zonas sensibles limítrofes con Perú y Bolivia, en medio de un aumento de la migración irregular.

A pesar de la histórica tensión bilateral —ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962—, Bolivia anticipó que busca sostener el diálogo.

Estamos a puertas de tener una mesa de trabajo”, adelantó Aramayo, en relación a posibles avances con las nuevas autoridades chilenas. El Gobierno boliviano plantea abrir un “nuevo ciclo” de relación, con eje en temas económicos y comerciales, aunque sin dejar de lado el histórico reclamo marítimo.

Fuente: Diario El Deber

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