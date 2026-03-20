En Argentina rinde más, en Bolivia vale menos: el peso cambia la dinámica en la frontera

El tipo de cambio en la frontera entre Argentina y Bolivia vuelve a inclinar la balanza. Con la devaluación del peso boliviano , el peso argentino gana poder de compra y genera un nuevo impulso en la actividad comercial.

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Según la cotización registrada el 19 de marzo, $1.000 argentinos equivalen a entre 6,4 y 6,6 bolivianos , lo que refleja un escenario favorable para quienes cruzan desde Argentina.

Este contexto cambiario tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las ciudades fronterizas. En los pasos internacionales, como el puerto de chalanas y el puente internacional , se registra un flujo constante de personas que cruzan para aprovechar la diferencia de precios.

El fenómeno se traduce en más compras, mayor circulación y reactivación del comercio informal y el turismo de frontera.

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Compras sin límites de un lado y con cupos del otro

En medio de este escenario, también aparecen tensiones vinculadas a las condiciones comerciales entre ambos países. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió que el intercambio no se da en igualdad de condiciones.

“Los argentinos llegan en tour de compra y pasan de 1.500 a 3.000 personas a comprar en todo horario y cualquier monto”, explicó sobre el movimiento hacia Bolivia.

Sin embargo, señaló que la situación cambia en sentido inverso. “Las autoridades bolivianas ponen restricciones, cupos de dinero de 300 dólares por mes por persona y limitaciones en determinadas marcas”.

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El reclamo por “reciprocidad”

Frente a esta diferencia, el funcionario planteó la necesidad de equilibrar las condiciones comerciales. “Si nosotros compramos de todo, ellos nos tienen que permitir vender”, sostuvo.

Y fue más allá al advertir el impacto que tendría aplicar las mismas restricciones del lado argentino. “Si nosotros hiciéramos lo mismo, se funde el pueblo de Bermejo”.

Un fenómeno que se repite

La dinámica no es nueva, pero se intensifica cada vez que una moneda gana ventaja sobre otra en la región. En este caso, la depreciación del peso boliviano vuelve a generar un escenario en el que los argentinos encuentran mejores precios en Bolivia, lo que incentiva el cruce diario.

Desde el sector advierten que estos valores pueden variar a lo largo del día, ya que dependen del mercado paralelo en las zonas fronterizas.