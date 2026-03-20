viernes 20 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de marzo de 2026 - 18:03
Norte.

En Argentina rinde más, en Bolivia vale menos: el peso cambia la dinámica en la frontera

Con $1000 argentinos se obtienen más de 6 bolivianos y crecen las compras en la frontera. El tipo de cambio reactiva el movimiento en los pasos internacionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Frontera La Quiaca - Bolivia&nbsp;

Frontera La Quiaca - Bolivia 

El tipo de cambio en la frontera entre Argentina y Bolivia vuelve a inclinar la balanza. Con la devaluación del peso boliviano, el peso argentino gana poder de compra y genera un nuevo impulso en la actividad comercial.

Lee además
en argentina compran libre, en bolivia hay cupos: el reclamo desde la frontera por la reciprocidad 
Restricciones.

En Argentina compran libre, en Bolivia hay cupos: el reclamo desde la frontera por la reciprocidad 
El mosquito Aedes aegypti  (Foto ilustrativa)
Salud.

El mosquito no respeta fronteras entre Argentina y Bolivia: intensifican controles por chikungunya

Según la cotización registrada el 19 de marzo, $1.000 argentinos equivalen a entre 6,4 y 6,6 bolivianos, lo que refleja un escenario favorable para quienes cruzan desde Argentina.

En términos generales, el valor se ubica en:

  • Venta: 1 peso argentino = 0,0066 bolivianos
  • Compra: 1 peso argentino = 0,0064 bolivianos

Más compras y movimiento en la frontera

Este contexto cambiario tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las ciudades fronterizas. En los pasos internacionales, como el puerto de chalanas y el puente internacional, se registra un flujo constante de personas que cruzan para aprovechar la diferencia de precios.

El fenómeno se traduce en más compras, mayor circulación y reactivación del comercio informal y el turismo de frontera.

chalanas-rio-bermejo

Compras sin límites de un lado y con cupos del otro

En medio de este escenario, también aparecen tensiones vinculadas a las condiciones comerciales entre ambos países. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió que el intercambio no se da en igualdad de condiciones.

Los argentinos llegan en tour de compra y pasan de 1.500 a 3.000 personas a comprar en todo horario y cualquier monto”, explicó sobre el movimiento hacia Bolivia.

Sin embargo, señaló que la situación cambia en sentido inverso. “Las autoridades bolivianas ponen restricciones, cupos de dinero de 300 dólares por mes por persona y limitaciones en determinadas marcas”.

Embed - Preocupación en la frontera entre Salta y Bolivia por la crecida del río Bermejo

El reclamo por “reciprocidad”

Frente a esta diferencia, el funcionario planteó la necesidad de equilibrar las condiciones comerciales. “Si nosotros compramos de todo, ellos nos tienen que permitir vender”, sostuvo.

Y fue más allá al advertir el impacto que tendría aplicar las mismas restricciones del lado argentino. “Si nosotros hiciéramos lo mismo, se funde el pueblo de Bermejo”.

Un fenómeno que se repite

La dinámica no es nueva, pero se intensifica cada vez que una moneda gana ventaja sobre otra en la región. En este caso, la depreciación del peso boliviano vuelve a generar un escenario en el que los argentinos encuentran mejores precios en Bolivia, lo que incentiva el cruce diario.

Desde el sector advierten que estos valores pueden variar a lo largo del día, ya que dependen del mercado paralelo en las zonas fronterizas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Argentina compran libre, en Bolivia hay cupos: el reclamo desde la frontera por la reciprocidad 

El mosquito no respeta fronteras entre Argentina y Bolivia: intensifican controles por chikungunya

Chile levanta muros, Bolivia no confronta: el inesperado giro en la frontera

Salta: en Salvador Mazza está el 66% de los casos de Chikungunya 

Recuperaron en Bolivia tres camionetas robadas en Argentina

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa.
País.

Según el INDEC, la economía creció 4,4% en Argentina en el 2025

Por  Federico Franco

Las más leídas

Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14 video
Operativo.

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes video
Jujuy.

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes

Imagen de archivo video
Jujuy.

Reparten agua en barrios afectados: priorizan escuelas y centros de salud

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos
Jujuy.

CINDAC: buscan intensamente a una jujeña y sus dos hijos desaparecidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel