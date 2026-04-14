Llega una nueva edición de la Feria Campesina a la Vieja Estación

La Feria Campesina Pucará tendrá una nueva edición los días 16 y 17 de abril en el Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación, en San Salvador de Jujuy. El evento convocará a productores provenientes de las cuatro regiones de la provincia, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos regionales.

La iniciativa es impulsada por el Movimiento Campesino Indígena Pucará, que busca generar espacios de comercialización directa entre productores y consumidores, promoviendo además el consumo responsable.

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza Productos regionales y economía local Durante ambas jornadas, los asistentes podrán encontrar artesanías, frutas, verduras, alimentos elaborados y otros productos típicos de la economía regional. La feria se desarrollará en el horario de 8 a 20 horas, permitiendo a vecinos y visitantes recorrer los distintos puestos y conocer la diversidad productiva de Jujuy.

La participación de emprendedores y familias campesinas será uno de los ejes centrales, destacando el trabajo diario que llevan adelante en sus comunidades y la importancia de fortalecer los circuitos cortos de comercialización.

Impulso a la economía social Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy resaltaron el valor de este tipo de propuestas, que no solo fomentan el desarrollo de la economía social, sino que también generan espacios de encuentro para la comunidad. Asimismo, subrayaron que la feria contribuye a revalorizar el trabajo de los productores locales y a visibilizar la diversidad cultural y productiva de la provincia, consolidándose como una alternativa para el consumo de productos frescos y de calidad.

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