4 de febrero de 2026 - 19:11
Problemática.

Ropa usada y ferias americanas: "Jujuy y Salta son provincias neurálgicas", alertó un empresario textil

El crecimiento de las ferias americanas, sumado al ingreso por la frontera de Jujuy y Salta, genera preocupación en el sector textil por el impacto en el empleo.

Por  Redacción de TodoJujuy
Feria de ropa usada
En diálogo con TodoJujuy, el empresario textil Marcelo Fernández fue contundente al describir el escenario actual y advirtió que el problema no se limita a la venta de ropa, sino que compromete a toda la cadena productiva.

“Jujuy es una provincia neurálgica para el contrabando”, aseguró Fernández y remarcó el rol clave que tienen las provincias del norte en el ingreso de mercadería ilegal. "Muchas de las cosas que entran en contrabando al país lo hacen por las fronteras de Jujuy o de Salta”, afirmó.

Según explicó, esta situación no es nueva, pero se agravó en los últimos años. “Hemos tenido una competencia desleal muy fuerte que nadie ha controlado, y esto viene desde hace mucho tiempo”, sostuvo, al señalar que el ingreso de productos sin impuestos genera una distorsión imposible de sostener para la industria nacional.

Ferias americanas y ropa usada: un problema que crece

El empresario advirtió que el auge de las ferias americanas y de la ropa usada tiene consecuencias profundas en el entramado productivo. “No se trata solo de indumentaria. Si no se confecciona ropa, no se venden cierres, botones, hilos; se cae toda la cadena productiva”, explicó.

En ese sentido, alertó que la falta de controles en frontera termina beneficiando a un circuito informal que compite en condiciones desiguales. “El contrabando sin pagar impuestos me ha obligado muchas veces a vender perdiendo rentabilidad para poder competir”, aseguró.

“Estamos condenando puestos de trabajo”, explicó y poniendo el foco en el impacto social de esta situación y advirtió sobre la pérdida de empleo. “Estamos condenando a unas 300.000 familias a perder sus puestos de trabajo”, afirmó, al remarcar que no existe una reubicación inmediata para quienes quedan fuera del sector.

Además, señaló que el daño no se limita a los trabajadores textiles. “No solo se pierden empleos, también se pierden consumidores. Si la gente se queda sin trabajo, restringe el consumo y eso afecta a toda la economía”, explicó el empresario.

Feria de ropa usada
Feria de ropa usada - Foto de archivo

Feria de ropa usada - Foto de archivo

Caída del consumo y crisis del mercado interno

El empresario también vinculó el avance de la ropa usada con la caída del poder adquisitivo. “Hoy no hay consumo. No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, señaló.

A esto se suman, según Fernández, los aumentos de servicios y los altos costos financieros. “Aumenta la energía, el transporte, el combustible, las tasas de interés. Todo eso hace que la gente consuma menos y que el mercado interno esté muy golpeado”, agregó.

Finalmente, Fernández reclamó una política activa del Estado frente al contrabando y la informalidad. “Si no hay control en las fronteras, especialmente en provincias como Jujuy, es imposible sostener la producción nacional”, advirtió. Asimismo, aseveró que “esto no se resuelve dejando caer a la industria. Se resuelve con controles, diálogo y reglas claras para que podamos competir en igualdad de condiciones”.

