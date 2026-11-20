Durante la mañana de este viernes se realizó en Capital una nueva marcha de Padres y Familiares del Dolor quienes volvieron a pedir justicia por sus seres queridos quienes fallecieron en distintos hechos y accidentes ocurridos en Jujuy. En este sentido, Emilio Velázquez, hijo de Damiana Ramos , la mujer que falleció luego de haber sido atropellada por una moto en Alto comedero, sostuvo que “ estamos pidiendo justicia, con una tristeza total pero acá estamos en honor quienes hoy ya no están. Queremos justicia y que descansen en paz ”.

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Sobre el caso particular de su madre, Emilio dijo que “estamos esperando el peritaje del celular y accidentológico”, y aseguró que “ las pruebas están y el informe también aclara que esta persona venia en estado de ebriedad, a alta velocidad y sin luces ”.

“ Atropelló a mi madre y la mató, es una asesina ”, afirmó el joven y sostuvo que “ tiene que estar presa ”.

Emilio recordó que “mi madre salió a las 9 de la casa a tomar el colectivo, va hasta la casa de una tía y luego baja caminando y al cruzar la plaza, esta persona viene a toda velocidad y la atropella ”.

“Su cumpleaños era al otro día, ella fue a invitar a mi tía porque quería que ella esté en su cumpleaños”, recordó el hijo y dijo que “quería invitarla personalmente, quería verla y charlar con ella y justa mi tía no estaba ese día en la casa”.

Emilio recordó que “si mi tía estaba en su casa, mi mamá se quedaba una hora charlando”.

“El Fiscal había pedido la detención”

“El Fiscal había pedido la detención y el que niega ese pedido es el Juez”, se lamentó Emilio y agregó que “este no es el único caso, hay muchos donde gente alcoholizada generan estos accidentes y además hacen abandono de personas y no se hacen responsables”.

En el caso particular de su madre, “esta persona se quería ir, ¿qué pasaba si se iba?”, se preguntó el joven y dijo que “me quedaba sin ninguna prueba, iba a aparecer después de tres días a reclamar la moto porque creo capaz que no se iba a acercar a declarar”.