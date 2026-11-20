En el marco del Día Mundial de la Vasectomía , el director del Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá, Raúl Román (MP 2538), informó que desde 2021 se realizaron 739 vasectomías en Jujuy, de las cuales más de 90 corresponden a lo que va de 2026.

Salud. En lo que va del 2023, se hicieron 77 vasectomías en Jujuy

Accesibilidad. Nuevo circuito de acceso para la solicitud de vasectomía

El profesional destacó que el hospital cuenta con un servicio de cirugía que realiza intervenciones de mínima y mediana complejidad y que, actualmente, es el único servicio que realiza vasectomías en la provincia, según indicó.

Román detalló cómo evolucionó la cantidad de intervenciones realizadas en el hospital palpaleño desde 2021.

El director explicó que la disminución registrada durante 2025 estuvo relacionada con las obras realizadas en el establecimiento sanitario, que obligaron a interrumpir el servicio durante casi dos meses.

2023: cerca de 170 intervenciones, el año con mayor cantidad de procedimientos.

Actualmente, las intervenciones están a cargo del cirujano general Marcos Rivas.

A qué edad los hombres deciden realizarse una vasectomía

Según explicó Román, la edad más frecuente de quienes solicitan esta intervención se encuentra entre los 35 y los 40 años. Sin embargo, también recibieron pacientes cercanos a los 20 años y adultos de mayor edad.

El profesional consideró que el acceso a la información y los cambios culturales contribuyeron a derribar los prejuicios que existían alrededor de este método anticonceptivo definitivo.

“Hoy se habla mucho más del tema, el hombre no le escapa a esta responsabilidad que tiene, sabiendo que es un método definitivo”, expresó.

Además, señaló que las cuestiones económicas, la planificación familiar y los proyectos personales también influyen en la decisión.

Cómo se realiza una vasectomía y qué cuidados requiere

La vasectomía es una intervención quirúrgica que consiste en interrumpir los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides.

Román explicó que se trata de un procedimiento de corta duración que permite al paciente regresar a su domicilio durante la misma jornada.

“Nosotros hacemos tres y hasta cuatro por día en una mañana”, precisó.

Entre las recomendaciones posteriores a la cirugía, el profesional mencionó el reposo, evitar las relaciones sexuales durante los primeros siete a 14 días y no andar en bicicleta durante las primeras semanas.

Asimismo, destacó la importancia de continuar utilizando preservativo y realizar un espermograma a los tres meses para comprobar la efectividad del procedimiento.

Dónde consultar por una vasectomía en Jujuy

El Hospital Wenceslao Gallardo cuenta con un consultorio de opciones destinado a brindar información y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

Este espacio está abierto a toda la comunidad y también se brinda orientación en los centros de salud de Canal de Beagle y Carolina, además de otros establecimientos de atención primaria.