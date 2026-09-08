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8 de septiembre de 2026 - 19:58
Salud.

Desde la pandemia, cada vez más hombres acceden a la vasectomía en Jujuy

Desde Maternidad indicaron que la provincia registró un crecimiento sostenido de las vasectomías, mientras las ligaduras de trompas se mantienen cerca de mil por año.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Vasectomía en Jujuy (imagen creada por IA).

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El dato aparece en un contexto de cambios importantes en las decisiones reproductivas de la población jujeña y de un mayor acceso a información y métodos anticonceptivos.

A partir de la pandemia la provincia comenzó a dar respuesta en números muy importantes: más de 500 varones accedieron a la vasectomía en la provincia de Jujuy, de manera sostenida después de pandemia”, explicó Castro.

Los jujeños y el acceso a la vasectomía (Foto ilustrativa).

Los jujeños y el acceso a la vasectomía (Foto ilustrativa).

Cerca de mil ligaduras de trompas por año

A diferencia de las vasectomías, la cantidad de ligaduras de trompas se mantuvo relativamente estable.

Cerca de mil mujeres solicitan y acceden a la ligadura por año”, detalló la funcionaria.

Castro remarcó, sin embargo, que la transformación no se explica únicamente por estos métodos definitivos. Uno de los factores centrales es la posibilidad de acceder a anticonceptivos reversibles y de larga duración, además de una mayor información disponible para la población.

Entre las alternativas mencionó dispositivos intrauterinos e implantes, además de la posibilidad de colocar un método anticonceptivo inmediatamente después de un nacimiento y antes del alta. “Sobre todo esto se debe a la posibilidad de primero tener información sobre el acceso a los métodos anticonceptivos”, señaló.

Los métodos están disponibles tanto en puestos de salud y CAPS como en hospitales, donde médicos, ginecólogos, generalistas, obstetras y personal de enfermería pueden brindar información.

También continúa funcionando el 0800-222-3444 para realizar consultas sobre métodos de corta o larga duración y conocer los servicios disponibles en la provincia.

Métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita.

Métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita.

Bajaron los nacimientos y el embarazo adolescente en Jujuy

Los cambios también aparecen reflejados en las estadísticas de natalidad. Según Castro, entre 2015 y la actualidad los nacimientos disminuyeron más de un 50% en Jujuy.

En 2015 se registraban alrededor de 14.000 nacimientos anuales, mientras que 2025 cerró con aproximadamente 6.500.

La reducción fue aún más marcada en el embarazo adolescente. En 2015 representaba el 19% del total de nacimientos, mientras que en 2025 bajó al 7,1%. El punto más bajo se registró en 2023, cuando alcanzó el 6,5%.

Logramos pasar esta brecha enorme que era ser adolescente en la provincia de Jujuy, porque en 2015 casi llegamos al 20%”, sostuvo Castro.

La directora atribuyó esta evolución a años de trabajo en información, prevención y acceso a métodos anticonceptivos, y señaló que actualmente Jujuy se encuentra cerca de la media nacional en embarazo adolescente.

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