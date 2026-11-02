Sodio, el enemigo silencioso: en qué alimentos se esconde y cómo afecta a la salud

El consumo excesivo de sodio es una de las preocupaciones más frecuentes cuando se habla de alimentación saludable. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con la sal que agregan a sus comidas, este mineral también está presente en numerosos productos industrializados que forman parte de la dieta cotidiana.

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La nutricionista Emilse Escalante (M.P. 202) visitó Arriba Jujuy y explicó cómo identificar el sodio oculto en los alimentos, cuáles son las cantidades recomendadas y por qué los productos etiquetados como light o diet no siempre representan la opción más conveniente.

El sodio es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo, ya que participa en procesos como la regulación de los líquidos corporales y la transmisión de los impulsos nerviosos. Sin embargo, consumirlo en exceso puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y otras complicaciones cardiovasculares.

Escalante aclaró que el problema no está en consumir sodio, sino en superar las cantidades recomendadas.

"El consumo de sodio es fundamental para nuestra vida. El problema está en el exceso de sodio y todo lo que acarrea el consumo excesivo" "El consumo de sodio es fundamental para nuestra vida. El problema está en el exceso de sodio y todo lo que acarrea el consumo excesivo"

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deberían consumir menos de 2.000 miligramos de sodio por día, equivalentes a aproximadamente cinco gramos de sal.

La profesional señaló que las necesidades pueden variar en determinadas situaciones, especialmente entre quienes realizan actividad física intensa y pierden grandes cantidades de sodio a través de la transpiración. Sin embargo, esto no significa que todas las personas necesiten aumentar su consumo o incorporar bebidas con electrolitos.

Los alimentos que contienen sodio y muchas veces pasan desapercibidos

Uno de los principales problemas es que el sodio no está presente únicamente en la sal de mesa. También se encuentra en alimentos procesados y ultraprocesados, incluso en productos que no tienen un sabor particularmente salado.

Entre los alimentos que requieren mayor atención se encuentran las sopas instantáneas, los embutidos, los snacks, las comidas listas para consumir y algunos productos envasados.

La nutricionista explicó que el sodio también se utiliza en la industria alimentaria para mejorar el sabor de los productos, por lo que puede estar presente en cantidades importantes sin que el consumidor lo advierta.

"El tema es cuando consumimos otros alimentos que lo contienen, no nos damos cuenta y caemos en el exceso" "El tema es cuando consumimos otros alimentos que lo contienen, no nos damos cuenta y caemos en el exceso"

Advirtió Escalante, al remarcar que la suma de pequeñas cantidades a lo largo del día puede hacer que se supere el límite recomendado.

Bebidas isotónicas: por qué no todas las personas necesitan consumirlas

Durante la entrevista, Escalante también se refirió a la popularidad que adquirieron las bebidas isotónicas y los suplementos de electrolitos en las redes sociales.

Estos productos están diseñados para ayudar a reponer líquidos y minerales en determinadas situaciones, especialmente cuando existe una pérdida importante a través del sudor. Sin embargo, su consumo habitual no es necesario para todas las personas.

La especialista mencionó que algunas bebidas comercializadas pueden contener alrededor de 800 miligramos de sodio por porción, una cantidad significativa frente al límite diario recomendado.

Por eso, señaló que una persona sedentaria o que realiza actividad física moderada no debería incorporar estas bebidas de manera habitual simplemente porque se promocionan como saludables.

¿Los alimentos light y diet son realmente más saludables?

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre los alimentos etiquetados como light y diet, dos términos que suelen generar confusión entre los consumidores.

Escalante explicó que un alimento light presenta una reducción de algún componente respecto de su versión de referencia, pero eso no implica necesariamente que tenga menos calorías, azúcar o sodio.

"Lo light es reducido. Ahora, ¿en qué? Entonces, una persona que es diabética va a buscar algo reducido en azúcar y una persona que es hipertensa debería buscar algo reducido en sodio", detalló.

En el caso de los productos diet, la especialista señaló que se trata de alimentos cuya composición fue modificada para determinadas necesidades nutricionales.

Por eso, un producto que se promociona como reducido en azúcar no necesariamente tiene un bajo contenido de sodio. Lo mismo sucede con otros productos que presentan modificaciones en su composición.

La importancia de leer las etiquetas antes de comprar

La nutricionista insistió en que la información nutricional es una herramienta fundamental para elegir los alimentos de acuerdo con las necesidades de cada persona.

En ese sentido, explicó que el diseño de los envases, los colores y las estrategias de marketing pueden generar la percepción de que determinados productos son más saludables, aunque su composición no siempre responda a lo que busca el consumidor.

Además, recordó que los productos light o diet pueden tener precios superiores a sus versiones tradicionales, sin que necesariamente representen un beneficio para todas las personas.

"Siempre en nutrición no hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino que hay que ver lo que es para uno. Eso se aprende leyendo las etiquetas" "Siempre en nutrición no hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino que hay que ver lo que es para uno. Eso se aprende leyendo las etiquetas"

Cómo reducir el consumo de sodio en la alimentación diaria

Para controlar la cantidad de sodio que se consume, es importante prestar atención tanto a la sal agregada durante la preparación de las comidas como al contenido de los alimentos industrializados.

Priorizar alimentos frescos, moderar el consumo de productos ultraprocesados, utilizar condimentos naturales y consultar la información nutricional de los envases son algunas medidas que pueden contribuir a una alimentación con menos sodio.

También resulta útil comparar productos similares y observar las advertencias de exceso de sodio en el etiquetado frontal, cuando corresponda.

Escalante destacó que la clave está en conocer qué se consume y adaptar las elecciones alimentarias a las necesidades individuales, especialmente en personas con hipertensión u otras enfermedades que requieren controlar la ingesta de sodio.

De esta manera, la especialista recordó que una alimentación saludable no depende únicamente de evitar la sal de mesa, sino también de reconocer el sodio que puede estar presente en muchos de los productos que consumimos todos los días.