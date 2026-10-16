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16 de octubre de 2026 - 10:12
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Cómo incorporar más verduras a la alimentación: los consejos de una nutricionista jujeña

La nutricionista Emilse Escalante explicó cómo sumar verduras a las comidas diarias sin cambiar por completo los hábitos alimenticios.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Verduras y alimentación&nbsp;

Verduras y alimentación 

Incorporar verduras a la alimentación diaria puede resultar un desafío tanto para los adultos como para los niños. La nutricionista Emilse Escalante (MP 202) explicó que una de las claves para aumentar su consumo es modificar la forma de prepararlas e incluirlas en comidas habituales, sin necesidad de recurrir únicamente a las ensaladas.

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Durante una entrevista, la profesional destacó que muchas personas rechazan las verduras por su sabor o porque las asocian con preparaciones poco atractivas. Sin embargo, aseguró que existen alternativas para incorporarlas de manera gradual, respetando los gustos y las costumbres de cada familia.

Cómo incorporar más verduras a la alimentación

Cómo incorporar más verduras a la alimentación

Cómo incorporar verduras sin comer ensaladas todos los días

Escalante señaló que uno de los principales obstáculos para consumir verduras es la manera en que se presentan en el plato. En el caso de los adultos, explicó que muchas veces existe una resistencia porque las ensaladas les resultan insulsas o poco apetecibles.

Frente a esta situación, recomendó utilizar las verduras como ingredientes de preparaciones que ya forman parte de la alimentación cotidiana.

“Yo siempre les digo a mis pacientes que, por ejemplo, unos canelones de verdura y carne, ¿a quién no le gustan?”, comentó.

La nutricionista explicó que este plato puede convertirse en una comida completa al combinar diferentes nutrientes. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de preparar los panqueques con avena y utilizar espinaca y carne para el relleno.

También recomendó sumar verduras a tartas, tortillas y otras preparaciones, acompañándolas con pequeñas cantidades de queso gratinado para mejorar su aceptación.

Según indicó, estos cambios permiten empezar a incorporar alimentos que antes se rechazaban, sin modificar drásticamente la alimentación.

La importancia de los hábitos alimenticios desde la infancia

La profesional también se refirió al papel de los adultos en la alimentación de los niños y explicó que, muchas veces, son los propios padres quienes condicionan el consumo de determinados alimentos.

Esto ocurre especialmente cuando los adultos evitan ofrecer verduras que ellos mismos no consumen.

Durante la etapa de alimentación complementaria, los niños comienzan a descubrir sabores y texturas desconocidas. Por eso, Escalante destacó la importancia de ofrecerles variedad y evitar restricciones basadas únicamente en las preferencias de los mayores.

En los adultos, en cambio, modificar las costumbres puede resultar más difícil debido a los hábitos alimenticios que se mantienen desde hace años.

Cómo hacer más saludables las comidas tradicionales de Jujuy

La nutricionista explicó que las costumbres gastronómicas tienen una influencia importante en las elecciones alimenticias. En Jujuy, por ejemplo, señaló que existe un consumo habitual de alimentos como papa, arroz, pollo y carne.

Sin embargo, aclaró que muchas comidas tradicionales ya incluyen verduras y que la diferencia puede estar en la forma de prepararlas.

“Un estofado, un guiso, tienen verduras. El problema por ahí es cómo lo preparo. Entonces, podemos hacer lo mismo más saludable”, sostuvo.

Entre sus recomendaciones también mencionó las sopas de verduras, especialmente durante los días fríos, que pueden servirse como entrada antes del plato principal.

Incluso sugirió incorporar avena a estas preparaciones para quienes no disfrutan de las verduras solas.

La especialista destacó que no siempre es necesario abandonar los platos habituales, sino encontrar maneras de mejorar su composición nutricional.

Pequeños cambios para mejorar la alimentación diaria

Escalante remarcó que sumar verduras no tiene que convertirse en una obligación difícil de sostener. Por el contrario, recomendó comenzar con modificaciones sencillas en las comidas que cada persona ya disfruta.

Preparar rellenos con verduras, incorporarlas a tortillas o utilizarlas en guisos y sopas son algunas de las alternativas que mencionó durante la entrevista.

La nutricionista aseguró que los hábitos alimenticios pueden modificarse gradualmente y que muchas preparaciones permiten incorporar ingredientes saludables sin alterar demasiado su sabor.

De esta manera, el objetivo es lograr una alimentación más variada y equilibrada, adaptada a las preferencias y costumbres de cada familia.

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