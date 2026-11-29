Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para votar este domingo en unas elecciones generales anticipadas que concentran la atención de Europa. La disputa enfrenta al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez, con el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, la fuerza que conduce Santiago Abascal.
Núñez Feijóo celebró la victoria del PP: “Vamos a intentar gobernar para todos los españoles”
El líder del Partido Popular habló frente a sus seguidores tras imponerse en las elecciones de este domingo y agradeció el respaldo recibido en las urnas. “Gracias a los millones que nos han votado”, expresó. Además, adelantó que buscará gobernar para todos los españoles y destacó el resultado de su espacio: “Somos un gran partido, el más grande de España”, afirmó.