El PP encabeza el escrutinio en España con el 6,79% de los votos contabilizados

Con el 6,79% de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se ubica en primer lugar con 121 diputados, frente a los 115 del PSOE, los 50 de Vox y los 10 del Frente Amplio.

Sin embargo, el porcentaje de recuento todavía es insuficiente para establecer una tendencia representativa. La mayoría absoluta en el Congreso se alcanza con 176 escaños, por lo que todavía resta conocer cómo evolucionará el escrutinio.