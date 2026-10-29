Choque de trenes en España: ¿Quién es el argentino desaparecido?

Quién es el argentino de 51 años que está desaparecido tras el accidente de trenes en España.

El choque entre dos trenes en España provocó al menos 68 fallecimientos y dejó más de un centenar de heridos. Mientras continúan las tareas para localizar a quienes viajaban en los trenes, los familiares de Agustín Randazzo , un argentino de 51 años , buscan información sobre su paradero .

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Randazzo reside en España desde 2002 y se desempeña en el área de comunicaciones . Esta mañana se encontraba en el vagón 8 de una de las formaciones que realizaban el recorrido entre Madrid y Sevilla , un trayecto que solía hacer con frecuencia por motivos laborales .

Desde el accidente, los allegados de Agustín no lograron comunicarse con él y comenzaron a visitar los centros de salud de la zona para obtener información sobre su situación. Rafael , primo del hombre desaparecido, brindó declaraciones a los medios y confirmó que, hasta la noche de este miércoles, seguían sin conocer su paradero. “Estamos todos atentos y siguiendo momento a momento cada posible lugar donde pueda estar”, expresó.

Al mismo tiempo, la pareja del argentino recurrió a las redes sociales para solicitar colaboración en la búsqueda. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, publicó en su cuenta de X , donde también señaló que ni los familiares ni los amigos de Randazzo habían conseguido noticias sobre él .

También aportó una descripción de sus rasgos y de la ropa que llevaba puesta para ayudar a reconocerlo. Agustín usa barba, tiene tatuajes, lleva el cabello rapado y su estatura ronda el 1,70 metro. Cuando abordó el tren, vestía una camisa y un jersey.

En tanto, sus familiares y amigos siguen intentando localizarlo y aguardan cualquier dato que contribuya a determinar su paradero y esclarecer qué sucedió con él después del accidente.

Así fue el choque de trenes en España

El accidente que involucró a dos trenes de alta velocidad se produjo este miércoles a las 8:54, en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, situada a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. Una formación de la operadora privada Iryo, que cubría el trayecto desde la capital española hasta Sevilla, chocó contra un tren AVE perteneciente a la empresa estatal Renfe, que se encontraba detenido sobre las vías.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos vagones se precipitaron por un terraplén. En el servicio Iryo 6076 viajaban 146 pasajeros, en tanto que el AVE 2080 de Renfe trasladaba a 397 personas.

El siniestro ferroviario provocó al menos 68 fallecimientos y dejó más de un centenar de personas heridas. Mientras tanto, los servicios de rescate permanecían desplegados en el lugar para asistir a los afectados y dar con quienes todavía no habían sido localizados.

El choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó al menos 64 personas fallecidas, de acuerdo con el balance reportado. @C13Guadalajara https://t.co/jpooQgLKqx — Faby Anaya (@fabyanaya) October 28, 2026

Respecto de los motivos del choque, las primeras pericias consideraban la posibilidad de que se hubiera cometido un error humano, vinculado con una avería en el mecanismo central de señalización.

Por su parte, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, indicó que una instrucción equivocada para retomar la circulación también podría haber incidido en el accidente. Las autoridades buscaban esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.