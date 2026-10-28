Choque de trenes en España: Cancillería confirmó la muerte de una argentina y buscan a otro argentino

La Cancillería argentina confirmó este miércoles 28 de octubre que una ciudadana argentina murió en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia de Toledo, España. Además, informó que otro compatriota continúa desaparecido y que hay argentinos entre los heridos. La tragedia ferroviaria dejó al menos 68 víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según el último balance difundido por medios españoles.

Internacional. Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando dos formaciones que circulaban por la línea Madrid-Sevilla colisionaron en un tramo cercano a la localidad de Urda. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras las autoridades intentan establecer las causas del siniestro e identificar a todas las víctimas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que recibió la confirmación del fallecimiento de una persona de nacionalidad argentina.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, señaló el organismo.

Medios argentinos identificaron a la víctima fatal como Martina Conte Grand, quien residía en España y viajaba en uno de los trenes involucrados en el accidente. Cancillería también aseguró que mantiene el acompañamiento a las familias afectadas.

“La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad”, indicó el comunicado.

Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido

El ciudadano argentino cuyo paradero se desconoce es Agustín Randazzo, de 51 años, quien vive en España desde 2002 y viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla.

De acuerdo con la información aportada por su familia, se encontraba en el vagón número 8 de uno de los trenes accidentados. Desde el momento del choque, sus allegados no lograron comunicarse con él.

Choque de trenes en España.

Su primo, Rafael García Junicol, explicó que supo por el hermano de Agustín que había abordado esa formación. La familia inició una búsqueda para determinar si se encuentra internado en algún hospital sin identificar.

Por su parte, Jorge, hermano del desaparecido, realizó la denuncia ante la Policía y aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación. También se trasladó hacia Toledo para consultar en los centros de salud.

La pareja de Randazzo, Sergi, publicó un pedido de ayuda en redes sociales: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”.

Cómo ocurrió el choque de trenes en Toledo

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El accidente se produjo alrededor de las 8:53, hora local de España, en el tramo ferroviario comprendido entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

Las formaciones involucradas pertenecen al servicio de alta velocidad AVE, operado por Renfe, y a la empresa Iryo. Según la información preliminar, el impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, lo que complicó las tareas de rescate.

El balance provisional asciende a 68 personas fallecidas y más de 100 heridas. Las cifras podrían modificarse a medida que avancen los operativos de emergencia.

Las autoridades españolas investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión y las condiciones de circulación de ambos trenes.