Dos trenes chocaron en España y hay al menos 64 muertos

Foto: El País

Al menos 64 personas murieron y más de 80 heridos este miércoles tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo, ubicada al sur de Madrid, en España. Mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas en la zona, las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría incrementarse.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, señaló que “es posible que aumente” el número de víctimas fatales. Sin embargo, no precisó cuántas personas resultaron heridas, debido a que los bomberos todavía se encontraban trabajando en el lugar del accidente.

Cómo ocurrió el choque de trenes en España La colisión se registró en inmediaciones de la estación de Urda, situada aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Madrid. El accidente involucró a dos formaciones ferroviarias: un tren de la empresa privada Iryo, que se encontraba detenido sobre las vías, y otro perteneciente a la compañía estatal Renfe, que viajaba con destino a Sevilla.

Foto: El País De acuerdo con información publicada por el diario El País, las primeras investigaciones apuntaban a un posible “error humano” en un contexto en el que se había registrado “una avería del sistema principal de señalización”.

Cuántos pasajeros viajaban en los trenes Según los datos difundidos por el diario 20 Minutos, las dos formaciones transportaban a más de 500 personas al momento del accidente. En el tren Iryo 6076 viajaban 146 pasajeros, mientras que el AVE 2080 de Renfe llevaba 397 personas. Foto: El País La violencia del impacto provocó que dos vagones se precipitaran por un terraplén, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes de los servicios de emergencia a la agencia de noticias EFE. Mientras continuaban las tareas de los bomberos en el sector, las autoridades mantenían abierta la posibilidad de que aumentara el número de víctimas fatales.

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