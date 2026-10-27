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27 de octubre de 2026 - 18:27
Mundo.

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a la prohibición de salir de Brasil

Medios brasileros y un aliado de Donald Trump afirmaron que el senador brasileño llegó a Estados Unidos tras pedirle asilo político a Donald Trump.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Fl&aacute;vio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro.

Qué dijo el aliado de Trump sobre Flávio Bolsonaro

“Como informé hace unas horas, Flávio Bolsonaro llegó sano y salvo a Estados Unidos”, publicó Levy en su cuenta de X durante la tarde del martes.

El abogado mexicano también aseguró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría participado directamente en la organización del traslado. “El cerebro detrás de esta operación es el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio”, afirmó. Luego agregó: “Desde Estados Unidos, libre y a salvo, Flávio liderará la oposición contra Lula”.

La participación de Rubio no fue confirmada oficialmente por el Gobierno estadounidense. Los medios brasileños Metrópoles y Times Brasil también difundieron las declaraciones de Levy sobre el presunto arribo del legislador.

Medios brasileños dicen que Flávio Bolsonaro ya está en Estados Unidos con su familia

CNN Brasil informó que el senador y excandidato presidencial ya está en territorio estadounidense junto a su mujer, Fernanda, y sus dos hijas menores de edad. La cadena citó fuentes del gobierno de Estados Unidos. UOL también reportó la información, confirmada por un aliado del Bolsonaro.

El portal Metropoles informó esta tarde que el senador y candidato presidencial derrotado Flávio Bolsonaro se encontraba viajando este martes a Estados Unidos en avión. "La información fue confirmada por personas cercanas a la familia", dice el artículo periodístico.

La prohibición judicial para salir de Brasil

El senador del Partido Liberal se encontraba bajo una restricción para abandonar Brasil, dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

La medida incluía la entrega de sus pasaportes común y diplomático, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada con operaciones financieras y el abogado Willer Tomaz.

Según medios brasileños, Bolsonaro no entregó los documentos dentro del plazo establecido y la Policía Federal procedió a cancelarlos.

Durante la jornada circularon diferentes versiones sobre su ubicación. Inicialmente, representantes de su espacio político desmintieron que hubiera salido del país, mientras que el propio senador había afirmado que permanecería en Brasil para defenderse judicialmente.

Las investigaciones que enfrenta Flávio Bolsonaro

Además de la investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, el legislador enfrenta otro expediente relacionado con el financiamiento de la película Dark Horse.

En esta causa se analizan presuntos movimientos de aproximadamente 10 millones de dólares provenientes del expropietario del liquidado Banco Master.

Las declaraciones sobre su llegada a Estados Unidos se conocen después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre frente a Lula da Silva, quien consiguió su cuarto mandato.

Por ahora, la versión del traslado se sostiene en las declaraciones de Levy y en reportes periodísticos, mientras continúa pendiente una confirmación oficial sobre el ingreso del senador a territorio estadounidense.

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