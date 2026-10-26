Noche de Gala de la FNE: Carlín Andrade y Marcelo Ponce fueron reconocidos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) celebra sus 75 años de historia con una Noche de Gala en el Teatro Mitre , donde se reconoció a quienes, a lo largo de distintas generaciones, aportaron su trabajo, compromiso y dedicación al crecimiento de una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

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Entre los homenajeados estuvieron Carlín Andrade y Marcelo Ponce, dos comunicadores con una extensa trayectoria vinculada a la fiesta estudiantil. Además, Canal 4 de Jujuy recibió una distinción por su acompañamiento y la transmisión de las diferentes actividades de la FNE durante décadas . La ceremonia se desarrolló bajo el lema “75 años de historia, dejando huella en la Fiesta Nacional de los Estudiantes” y reunió a protagonistas de distintas etapas de la celebración.

Carlín Andrade fue uno de los protagonistas de la Noche de Gala por su trayectoria en los medios de comunicación y su vínculo con distintas generaciones de estudiantes. Durante más de 30 años, desde los micrófonos de Radio City 107.1 y las cámaras de Canal 4 de Jujuy, acompañó a los jóvenes en los diferentes momentos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Su relación con los chicos también lo llevó a convertirse en la voz de numerosos eventos y elecciones de representantes , formando parte de celebraciones que quedaron en la memoria de distintas promociones. A lo largo de su carrera, Carlín participó de las actividades que marcaron cada edición de la FNE, compartiendo con los estudiantes la preparación, los festejos y las emociones propias de esta celebración.

Carlín dijo que “la verdad que es espectacular encontrarse con mucha gente que uno vio pasar, que te convocó para trabajar, que te convocó para muchas cosas, y encontrárselo realmente es muy lindo. Alegre, contento, feliz, para poder disfrutar de este momento tan lindo”, subrayó.

“Ojalá siga habiendo muchas más fiestas para que cada uno de los que sumamos año tras año nuestro granito de arena, bueno, para esta fiesta de los estudiantes, sume y sume y sume. Una fiesta única y que hay que cuidarla y valorarla y, sobre todo, quererla. Este año hemos visto muchos chicos trabajando en la fiesta, hay que empezar a vivirla y amarla, más que nada”, indicó.

Marcelo Ponce, una de las voces históricas de los desfiles de carrozas

Otro de los distinguidos fue Marcelo Ponce, comunicador que durante años estuvo vinculado a la locución de los tradicionales desfiles de carrozas de la FNE. Su voz acompañó a los carroceros y al público desde las históricas presentaciones sobre avenida Córdoba hasta las actuales jornadas que se desarrollan en Ciudad Cultural.

Ponce también formó parte de Canal 4 de Jujuy, desde donde acompañó a numerosas generaciones de estudiantes a través de las transmisiones televisivas. Actualmente continúa su trayectoria en los medios desde Radio Fiesta 91.7, donde participa de la programación de las mañanas.

Además de su labor como comunicador, fue reconocido por su paso como presidente del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante su gestión se concretó el traslado de los desfiles de carrozas desde avenida Córdoba hacia Ciudad Cultural, una de las transformaciones más importantes en la organización de la celebración. La distinción puso en valor tanto su trabajo frente a los micrófonos como su participación en la organización y el desarrollo de la FNE.

Marcelo Ponce dijo que el reconocimiento “es un mimo el corazón que te dan. Siempre pienso que el mimo es necesario. A cada uno nos toca un poquitito el corazón en algunas cosas lindas, y esto es una de las cosas lindas que uno pudo haber vivido durante muchos años, y bueno, hoy nos toca por lo menos ser homenajeados un cachito”.

“Siempre, desde el lugar que nos tocó estar, dimos nuestro granito de arena para que esta fiesta no decaiga, para que esta fiesta no se caiga, para que esta fiesta siga siendo lo que es la fiesta más linda que tiene la Argentina, y que la tenemos que seguir cuidando y la que tenemos que seguir laburando”, cerró.

Canal 4 de Jujuy también fue distinguido por su trayectoria junto a la FNE

La Noche de Gala también incluyó un reconocimiento especial a Canal 4 de Jujuy por su trabajo y acompañamiento a generaciones de estudiantes. A través de sus transmisiones, el canal llevó a los hogares jujeños las imágenes de los desfiles de carrozas, las elecciones de representantes y las diferentes actividades que forman parte de cada edición de la fiesta.

Con el avance de las nuevas tecnologías, esa cobertura se amplió hacia las plataformas digitales, permitiendo que las imágenes de la celebración llegaran a jujeños de distintos puntos del país y del mundo.

Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) distinguió a Carlín Andrade, Marcelo Ponce y Canal 4 de Jujuy.

A lo largo de los años, Canal 4 también contó con la participación de conductores de trascendencia nacional, quienes formaron parte de las transmisiones de la FNE y compartieron contenidos de la fiesta en sus redes sociales, contribuyendo a su difusión fuera de la provincia. La distinción reconoció el papel del medio en la difusión de las actividades estudiantiles y en la conservación de imágenes que forman parte de la historia de la celebración.

La FNE reconoció a 60 personas y empresas por sus aportes a la fiesta

En total, el Ente Autárquico Permanente distinguió a 60 personas y empresas que, desde diferentes ámbitos, contribuyeron al crecimiento y la continuidad de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Entre los homenajeados también estuvieron músicos que, con sus canciones y presentaciones, dejaron una marca en distintas ediciones de la celebración. Sus composiciones forman parte de los recuerdos de numerosas promociones y continúan vinculadas a los momentos compartidos por los estudiantes a lo largo de las décadas. La propuesta buscó recuperar canciones, experiencias y acontecimientos que marcaron la evolución de la FNE y reconocer a quienes trabajaron para sostenerla a través del tiempo.

75 años de historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La Noche de Gala fue parte de las actividades conmemorativas por los 75 años de la FNE, una celebración que tiene a los jóvenes jujeños como principales protagonistas. Desde los preparativos de las carrozas hasta las elecciones de representantes y los diferentes encuentros estudiantiles, la fiesta atravesó generaciones y experimentó cambios en sus escenarios, organización y formas de difusión.

Todos los reconocidos

Iniciadores

- Inés Jenefes

- Roberto "Foco" González

- Miguel Ángel Mallagray

- Rita Torena

- Susana Costello

- Silvia Gius

- María Inés "Pusy" González Cernuschi

- Cesar Siufi

Expresidentes

- María Inés Haquim

- Rufino Lizárraga

- Nazarena Solá

- Liliana Domínguez

- Marcelo Ponce

Primeros electos

- Oscar Guillermo Benítez

- Sergio Jaime Armando Vidaurre

- Lucas León

Profesores

- Carlos Luna

- Miguel Mendoza

- Leonardo "Pipo" Humacata

- Carlos Marcelo Vega

- Rosa Sánchez

- Justino Lacsi

- Rebeca Juárez

- Sandra Bertoni

- Oscar Martínez

- Oscar Antenor Galián

- Martín Valentín Salazar

- Roberto Enrique Cuesta

- Alfredo Adolfo Sardinas

- Bettina Siufi

- Enrique Llanes

- Celia Castillo

- Bibiana Rico

- Carlos Soruco

- Carmen Nieva

- Graciela Nebhen

Personal del Ente

- Álvaro Zamorano

- Noelia Garzón

- Melisa Flores

- Valentina Granara

- Raúl Narciso López

Medios de comunicación

- Graciela Jorge

- José Ramón "El Gringo" Casas

- Guillermo Raúl Jenefes

- Julieta Pose

- Sergio Blas

- Juan Ignacio Bepre

Locutores y periodistas

- Hugo "Pajarito" Conde

- Carlos Mario Usandivaras

- Norma Barceló

- Juan José "Juanjo" Yazlle

- Carlín Andrade

- Mariana Lazarte

- Juan Mancuso

Musicalizadores de la FNE

- Hugo Abraham (homenajeado), reciben Ramiro, Marta y Hugo Abraham

Músicos

- Nino Fuentes

- Alfa Bidondo

- Alberto Buliubasich

Colaboradores de la FNE

- Rosa Carrasco

- Cristina "Kitty" Conde

- Hugo Russian

- Silvina Camusso

- Guillermina Rizzo

- Juan Weibel

- Hugo Cuevas