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20 de octubre de 2026 - 21:08
Jujuy.

Reconocieron a carroceros de la FNE 2026 por representar culturas del mundo

La Federación de Colectividades Extranjeras distinguió a colegios que llevaron culturas del mundo a sus carrozas de la FNE 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Premios colectividades extranjeras.

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La ceremonia se llevó adelante desde las 19 en el Cine Teatro Municipal Select de San Salvador de Jujuy.

En diálogo con Canal 4, Pedro Sato explicó que el reconocimiento tiene antecedentes en años anteriores, cuando se entregaban certificados a los colegios que elegían temáticas vinculadas con colectividades extranjeras. Sin embargo, este año decidieron darle un carácter institucional a partir de la conformación de la Federación.

“Pensábamos que era bueno institucionalizar este premio. Logramos evaluar cada una de las carrozas que habían trabajado con temáticas extranjeras. Son 19 en total”, explicó.

Diecinueve carrozas trabajaron con culturas extranjeras

Sato señaló que durante el acto participaron 13 establecimientos de Capital, además de la EET de Palpalá.

Premios de colectividades extranjeras.

Premios de colectividades extranjeras.

Las temáticas fueron diversas. Entre las propuestas mencionó trabajos relacionados con Don Quijote de la Mancha y carrozas vinculadas con la cultura y la religión del Tíbet y Nepal.

Japón tuvo una presencia especialmente fuerte durante la FNE 2026: según detalló Sato, ocho carrozas utilizaron temáticas relacionadas con la cultura japonesa.

También destacó al Colegio Nueva Siembra, que incorporó una técnica denominada “Kinsunaiga”, y contó que algunos establecimientos recurrieron directamente a representantes de las colectividades para asesorarse. “Hay colegios que se acercan a las instituciones y piden ayuda”, destacó Sato, quien además valoró que las representaciones fueron realizadas “con un marco de respeto”.

La experiencia de los estudiantes

Ana, estudiante del Colegio Santa Bárbara, contó a Canal 4 que realizaron un jardín japonés, relacionado con la llegada de la primavera y con el espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Lo vinculamos mucho con la cultura jujeña, digamos, de la FNE”, explicó. La elección surgió a partir de una propuesta de una docente que posteriormente fue sometida a votación entre los estudiantes.

También habló un alumno del Bachillerato Provincial N°16, quien explicó que su proyecto incluyó el Puente de Brooklyn y representaciones de diferentes países.

El estudiante reconoció que el trabajo fue complejo y que atravesaron momentos de estrés durante la construcción, principalmente por los tiempos, aunque finalmente pudieron completar la propuesta.

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