FNE: Abrieron las postulaciones para reconocer a los hacedores de la Fiesta en sus Bodas de Diamantes

El próximo lunes 26 de octubre a las 19 en el Teatro Mitre se realizará una Noche de Gala para reconocer a aquellas personas que “con su pasión, esfuerzo y compromiso construyeron y transformaron la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) a lo largo de estos 75 años”.
Es así que desde el Ente Autárquico Permanente convocaron a la comunidad para que sean protagonistas postulando a aquellas personas que “dejaron una marca imborrable en la historia de la FNE” y remarcaron que pueden ser, entre otras personas, “carroceros, profesores asesores, Reinas, colaboradores, artistas o comisiones”.
En este sentido el Presidente del Ente, Leandro Morales dijo que “estamos lanzando la convocatoria para que la gente pueda postular, hasta el domingo, para ver a quien se puede distinguir y reconocer”.
“La intención es poder homenajearlos y darle, como siempre digo, una caricia al alma”, sostuvo Morales.
Para poder realizar la postulación hacer clic en el siguiente link.
FNE y sus Bodas de Brillante
Sobre la edición 75 que finalizó hace algunos días, Morales dijo que tuvo “un balance muy positivo, fue una Fiesta muy preparada y pensada con una logística muy grande donde recorrimos 90 colegios para tener un diagnóstico para saber que se requiere y que se demanda por parte de los estudiantes y los docentes”.
“Estas son las bodas de Brillante, una fecha muy particular para una Fiesta que es cada vez más demandante, convocante y popular”, dijo Morales y agregó que “este año tuvimos 84 establecimientos participando y para el año que viene ya tenemos casi 90 colegios que van a participar”.
Reunión por la Cena Blanca
En el marco de la organización de la Cena Blanca 2026, este viernes se realizará la primera reunión para definir detalles como el menú y el día del evento, entre otros puntos importantes para la realización de esta fiesta estudiantil.
De la reunión participarán directivos y alumnos de las diferentes instituciones educativas de San Salvador de Jujuy que realizarán la Cena Blanca 2026.
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