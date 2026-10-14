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14 de octubre de 2026 - 13:21
Jujuy.

FNE: Abrieron las postulaciones para reconocer a los hacedores de la Fiesta en sus Bodas de Diamantes

Abrieron un espacio para la postulación de diferentes personas que marcaron la historia de la FNE. Mirá como participar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Elección Provincial, FNE 2026.

Elección Provincial, FNE 2026.

El próximo lunes 26 de octubre a las 19 en el Teatro Mitre se realizará una Noche de Gala para reconocer a aquellas personas que “con su pasión, esfuerzo y compromiso construyeron y transformaron la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) a lo largo de estos 75 años”.

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Es así que desde el Ente Autárquico Permanente convocaron a la comunidad para que sean protagonistas postulando a aquellas personas que “dejaron una marca imborrable en la historia de la FNE” y remarcaron que pueden ser, entre otras personas, “carroceros, profesores asesores, Reinas, colaboradores, artistas o comisiones”.

En este sentido el Presidente del Ente, Leandro Morales dijo que “estamos lanzando la convocatoria para que la gente pueda postular, hasta el domingo, para ver a quien se puede distinguir y reconocer”.

“La intención es poder homenajearlos y darle, como siempre digo, una caricia al alma”, sostuvo Morales.

Para poder realizar la postulación hacer clic en el siguiente link.

FNE y sus Bodas de Brillante

Sobre la edición 75 que finalizó hace algunos días, Morales dijo que tuvo “un balance muy positivo, fue una Fiesta muy preparada y pensada con una logística muy grande donde recorrimos 90 colegios para tener un diagnóstico para saber que se requiere y que se demanda por parte de los estudiantes y los docentes”.

“Estas son las bodas de Brillante, una fecha muy particular para una Fiesta que es cada vez más demandante, convocante y popular”, dijo Morales y agregó que “este año tuvimos 84 establecimientos participando y para el año que viene ya tenemos casi 90 colegios que van a participar”.

Reunión por la Cena Blanca

En el marco de la organización de la Cena Blanca 2026, este viernes se realizará la primera reunión para definir detalles como el menú y el día del evento, entre otros puntos importantes para la realización de esta fiesta estudiantil.

De la reunión participarán directivos y alumnos de las diferentes instituciones educativas de San Salvador de Jujuy que realizarán la Cena Blanca 2026.

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