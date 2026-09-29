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29 de septiembre de 2026 - 09:42
Jujuy.

Formosa y Santa Fe ya tienen representantes para la FNE 2027

Luana Valentina Lescano y Celina Ceratto fueron elegidas como representantes de Formosa y Santa Fe y viajarán a Jujuy para la elección nacional de la FNE 2027.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Formosa y Santa Fe tienen representantes para la FNE 2027.

Formosa y Santa Fe tienen representantes para la FNE 2027.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2027 comenzó a tomar forma con las primeras elecciones provinciales. Formosa y Santa Fe ya definieron a sus representantes, quienes tendrán por delante un año de actividades y celebraciones antes de llegar a la instancia nacional que se realizará en San Salvador de Jujuy en septiembre.

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Ambas representantes asumirán durante los próximos meses la representación de sus respectivas provincias y culminarán su reinado con su participación en la Elección Nacional de los Estudiantes 2027, uno de los momentos centrales de la fiesta estudiantil.

Formosa ya tiene representante

En Formosa se realizó la elección organizada por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FECES), en una jornada que reunió a estudiantes y representantes de distintos establecimientos educativos.

Tras la evaluación correspondiente se conoció el resultado y se realizó la coronación de la nueva Representante Provincial de los Estudiantes Formoseños, Luana Valentina Lescano, del IPGSM.

Lescano tendrá la responsabilidad de representar a los estudiantes formoseños durante las actividades y celebraciones previstas para 2027, entre ellas la elección nacional que tendrá lugar en San Salvador de Jujuy.

Luana Lescano representará a Formosa.

Luana Lescano representará a Formosa.

Junto a la nueva representante también fueron elegidas las jóvenes que ocuparán los demás atributos:

  • Primera Dama de Honor: Nahiara Silvana González – EPES 10 Riacho He Hé.
  • Segunda Dama de Honor: Sofía Itatí De La Silva – Instituto Santa Isabel.
  • Miss Elegancia: Tania Morena Núñez – EPES 71 de Subteniente Perín.
  • Miss Simpatía: Micaela Denis – Instituto Santa Teresita de Las Lomitas.
  • Miss Primavera: Julia Analía Jazmín Santiano – EPES EIB N.º 1, barrio Namqom.

La jornada se desarrolló en un clima festivo y de participación estudiantil, con la elección como uno de los principales momentos de la celebración.

Santa Fe también definió a su representante

En Santa Fe, la elección se realizó en la ciudad de Coronda, donde tuvo lugar la 34ª edición de la Fiesta Provincial del Estudiante.

En esta oportunidad, Celina Ceratto fue elegida como nueva representante de la Fiesta Provincial del Estudiante, título que le permitirá representar a Santa Fe y viajar a Jujuy para participar de la instancia nacional.

La celebración fue organizada por la Cooperadora de la EESO N.º 201 “José Elías Galisteo” y reunió a estudiantes de diferentes establecimientos educativos.

Como parte de la jornada se realizó el tradicional desfile de carrozas, donde los jóvenes pudieron mostrar sus propuestas, creatividad y el trabajo realizado para esta celebración.

Celina Cerratto representará a Santa Fe.

Celina Cerratto representará a Santa Fe.

El camino hacia Jujuy

Con las elecciones de Formosa y Santa Fe, ya comenzaron a conocerse las representantes que llegarán a San Salvador de Jujuy en septiembre de 2027 para participar de la elección nacional.

Durante el próximo año se desarrollarán las distintas elecciones provinciales que permitirán completar la nómina de representantes que viajarán a Jujuy para ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Así, la edición 2027 comienza a tomar forma con las primeras representantes confirmadas y con un largo calendario de actividades por delante hasta la gran elección nacional.

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