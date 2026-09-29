Juampi González vuelve a Jujuy con "Oveja Negra": dónde comprar las entradas

Juampi González vuelve a encontrarse con el público jujeño y esta vez lo hará con “Oveja Negra” , su nuevo espectáculo de humor. La presentación está prevista para este jueves 1 de octubre, a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre , ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

Con su particular estilo, el comediante propone un show en el que se anima a hablar de aquello que muchas veces incomoda: las expectativas, los mandatos, las contradicciones personales y esa sensación de llegar a determinada etapa de la vida sin haber cumplido todos los casilleros que supuestamente había que completar.

En este cuarto unipersonal, recientemente estrenado, Juampi González explora su identidad y el vértigo de acercarse a los 40 , mientras pone bajo la lupa todas esas reglas no escritas sobre cómo debería ser la vida adulta.

Pareja, proyectos, certezas, decisiones y la sensación de mirar alrededor y descubrir que todos parecen tener un plan son algunos de los disparadores del espectáculo.

Con humor filoso, observaciones cotidianas y situaciones con las que más de uno puede sentirse identificado, “Oveja Negra” invita a reírse justamente de aquello que nos hace sentir diferentes, raros o fuera de lugar.

La propuesta parte de una idea sencilla: todos tenemos algo de oveja negra.

Cuándo y dónde será el show de Juampi González en Jujuy

La función será el jueves 1 de octubre a las 21 horas en el Teatro Mitre, en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para mayores de 16 años. Los menores abonan entrada a partir de los 2 años cumplidos.

Dónde comprar las entradas para “Oveja Negra”

Las entradas para ver a Juampi González en Jujuy ya se encuentran disponibles a través de Autoentrada y también pueden adquirirse presencialmente en la boletería del Teatro Mitre.

La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.

Quienes quieran asegurar su lugar también pueden realizar la compra online a través de la plataforma oficial:

Entradas para Juampi González – Oveja Negra:

https://ventas.autoentrada.com/events/juampi-gonzalez-oveja-negra

Desde la organización recomiendan revisar correctamente la función, sector y ubicación antes de confirmar la operación, ya que una vez realizada la compra no se permiten cambios ni devoluciones. También se informó que no estará permitido el ingreso a la sala una vez iniciado el espectáculo.

Con una propuesta pensada para identificarse, reírse de uno mismo y cuestionar esos mandatos que parecen perseguirnos a medida que pasan los años, Juampi González promete una noche de humor diferente en uno de los escenarios emblemáticos de Jujuy.