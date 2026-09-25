Juampi González llega a Jujuy con "Oveja Negra", su nuevo show de stand up

El comediante Juampi González regresará a Jujuy para presentar “Oveja Negra” , su cuarto unipersonal de humor. La función será el jueves 1 de octubre a las 21 en la Sala Mayor del Teatro Mitre , en San Salvador de Jujuy. El espectáculo propone reírse de los mandatos, las contradicciones personales y esa sensación de llegar a determinada edad sin haber cumplido con todo lo que supuestamente “había que hacer”.

El nuevo espectáculo de Juampi González parte de una pregunta que atraviesa a muchas personas al acercarse a los 40: qué pasa cuando la vida real no coincide con ese plan que parecía marcado de antemano.

Pareja, hijos, estabilidad, trabajo, proyectos y otras expectativas sociales aparecen como materia prima de un show en el que González convierte sus propias dudas y contradicciones en humor. La propuesta es 100% stand up y gira alrededor de la idea de no encajar del todo, sentirse diferente o avanzar “a contramano” mientras alrededor parece que todos tienen las cosas resueltas.

La función prevista en Jujuy tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está anunciada como apta para mayores de 16 años. Las entradas se encuentran disponibles a través de Autoentrada y también en la boletería del Teatro Mitre.

Quién es Juampi González

Juan Pablo González, conocido artísticamente como Juampi González o Juampigon, nació en Mendoza en 1988 y pasó parte de su infancia y juventud en diferentes ciudades debido al trabajo de su padre. Vivió en Comodoro Rivadavia, Santa Cruz de la Sierra, Neuquén y Buenos Aires.

Su recorrido profesional estuvo cerca de tomar un camino completamente diferente. Mientras estudiaba Ingeniería Industrial en el ITBA, comenzó a explorar otras disciplinas artísticas: pasó por la música y la locución hasta que descubrió el stand up. Quedó a cuatro finales de terminar Ingeniería, pero decidió apostar definitivamente por la comedia. Desde 2010 se dedica profesionalmente al humor y complementó su formación con improvisación, clown y bufón.

Antes de llegar a los grandes teatros, su crecimiento fue progresivo. González contó que comenzó actuando en bares y espacios pequeños y que utilizó posteriormente las redes sociales para ampliar su público e invitar a sus seguidores a conocer sus espectáculos en vivo. Su popularidad digital tuvo un fuerte crecimiento a partir de 2015.

De las redes a la televisión y los escenarios

Con el paso de los años, Juampi combinó el stand up con contenidos en redes, televisión y diferentes formatos de entretenimiento. Formó parte de “La culpa es de Colón”, de Comedy Central; participó como imitador en ShowMatch y ganó la primera edición de “LOL Argentina”, el programa de Prime Video conducido por Susana Giménez.

Sin embargo, el escenario continúa siendo el eje principal de su carrera. González ha explicado que sus contenidos digitales funcionaron durante mucho tiempo como una manera de acercar nuevas personas al teatro, mientras que sus espectáculos se caracterizan por la interacción directa con quienes están en la sala.

Un espectáculo con fuerte participación del público

La improvisación también ocupa un lugar importante en “Oveja Negra”. En presentaciones recientes, el comediante incorporó historias, respuestas y experiencias de los propios espectadores para construir parte de los momentos humorísticos de cada función. Esa interacción hace que cada noche tenga situaciones diferentes, más allá de los monólogos que conforman la estructura central del espectáculo.

En esta oportunidad, el eje estará puesto en las dudas de una generación que empieza a revisar las certezas con las que creció: los vínculos, la soltería, la familia, las expectativas y la presión de cumplir determinadas metas antes de cierta edad.

Cuándo se presenta Juampi González en Jujuy

“Oveja Negra” se presentará el jueves 1 de octubre, desde las 21, en el Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy. La fecha forma parte de una gira que durante octubre también llevará al humorista por Salta, Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, General Roca y Cipolletti, antes de continuar posteriormente por distintas ciudades de Europa.