viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 11:23
Teatro.

Juampi González llega por primera vez a Jujuy con "Soltero 2.0 Modo Cupido"

El humorista Juampi González llega por primera vez a Jujuy con su unipersonal que es un éxito hace años en todo el país. Las entradas ya están a la venta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juampi González en Jujuy

Juampi González en Jujuy

Por primera vez en Jujuy, Juampi González llegará con su unipersonal lleno de espontaneidad, creatividad, carisma, rapidez, y humor picante. El próximo 27 de noviembre promete una noche única con el show que es furor en todo el país. Las entradas ya se pueden adquirir.

"Soltero 2.0 Modo Cupido" en Jujuy: día, horario, entradas

El jueves 27 de noviembre desde las 21 horas, Juampi González estará en el Teatro Mitre con el show "Soltero 2.0 Modo Cupido". Por primera vez el humorista estará en suelo jujeño para brindar un espectáculo que promete un recorrido por las maravillas y expectativas que existen en el mundo de la soltería…o del vértigo de ser soltero.

En el unipersonal que es un éxito en todo el país, lo acompañarán sus personajes más picantes y divertidos, para vivir una noche increíble.

Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com o en boleterías del Teatro Mitre (Alvear 1009).

SOLTERO 20 MODO CUPIDO -

Sinopsis de "Soltero 2.0 Modo Cupido"

"Soltero 2.0 Modo Cupido" es un unipersonal de comedia con mucha improvisación, juego con el público y toda la espontaneidad, rapidez y acidez de Juampi González.

En esta oportunidad Juampi, o mejor dicho, la sexóloga Alessandra Teapoya se pondrá en modo cupido para intentar que el humor y el amor se crucen en el escenario. ¿Habrá match?

image

"Soltero 2.0 Modo Cupido" es un show que repasa la crianza que nos dieron nuestros padres, los mandatos, el despertar sexual y muchas historias fallidas que son parte de toda una generación.

La buena noticia es que, si vas soltero, ¡podés volverte acompañado...o al menos con una buena anécdota! Y si vas en pareja, capaz te volvés soltero. ¡Todo puede pasar!

