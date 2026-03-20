viernes 20 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de marzo de 2026 - 12:47
Teatro.

Arístida Genez Alcaraz llega a Jujuy con "Conectando Almas": entradas y fecha

Arístida Genez Alcaraz llega a Jujuy con su evento “Conectando Almas”. Ya se encuentran a la venta las entradas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;Arístida Genez Alcaraz&nbsp;

 Arístida Genez Alcaraz 

La médium y psíquica argentina Arístida Genez Alcaraz se presentará en Jujuy con su propuesta en vivo “Arístida Conectando Almas”, un encuentro que combina espiritualidad, emoción y cercanía con el público.

Lee además
Mundo Kpop- Cazadoras de Demonios.
Espectáculos.

Llega a Jujuy, "Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios": de dónde surge la obra y de qué trata
una mujer quiso ayudar en un choque y termino con golpes video
Jujuy.

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes

El evento tendrá lugar el sábado 11 de abril, a las 21 horas, en el Teatro Mitre. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ventas.autoentrada.com y en la boletería del teatro.

Una experiencia espiritual en vivo

“Arístida Conectando Almas” es un espectáculo de 1 hora y 30 minutos, creado y conducido por la propia artista, reconocida por su capacidad de transmitir mensajes de seres queridos que ya partieron.

Durante el encuentro, la médium se conecta con la energía colectiva de la sala y comparte mensajes dirigidos a distintos asistentes. Se trata de una experiencia compartida, no personalizada, que busca generar un clima de consuelo, paz y esperanza.

Cada función propone un momento íntimo y conmovedor, donde las emociones se entrelazan con la posibilidad de conectar simbólicamente con quienes ya no están.

Arístida Genez Alcaraz

Producción y formato

El evento cuenta con la participación de Arístida Genez Alcaraz como médium, bajo la producción general de Emanuel Patalano y la producción de la gira NOA a cargo de Guillermo Clasadonte.

La propuesta incluye

  1. Segmentos de interacción en vivo con el público
  2. Momentos de reflexión guiada
  3. Relatos de experiencias reales
Arístida Genez Alcaraz - Medium

Una referente con gran comunidad

Arístida se ha consolidado como una referente en el ámbito espiritual, con una comunidad que supera los 500 mil seguidores en redes sociales, donde comparte experiencias y contenidos vinculados a su actividad.

Además, cuenta con presencia en distintos medios nacionales y regionales, consolidando su propuesta en distintos puntos del país.

Sus redes sociales: Instagram: @lamistica - TikTok: @aristidalamistica

El objetivo de este encuentro es transmitir un mensaje de esperanza, sanación y trascendencia, invitando al público a reflexionar sobre la continuidad de los vínculos más allá de lo visible.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega a Jujuy, "Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios": de dónde surge la obra y de qué trata

Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes

Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites son afectados

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Alto Comedero: todavía no identifican a la agresora de la estudiante de 14 años

Lo que se lee ahora
Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

ANSES.
País.

ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Jujuy.

Fin de semana con alerta por tormentas en la provincia: qué día y en qué zonas

Agredieron con arma blanca a unaalumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)
Policiales.

Alto Comedero: agredieron con un arma blanca a una alumna dentro de un colegio

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14 video
Operativo.

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel