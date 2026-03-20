Arístida Genez Alcaraz llega a Jujuy con "Conectando Almas": entradas y fecha

La médium y psíquica argentina Arístida Genez Alcaraz se presentará en Jujuy con su propuesta en vivo “Arístida Conectando Almas”, un encuentro que combina espiritualidad, emoción y cercanía con el público.
El evento tendrá lugar el sábado 11 de abril, a las 21 horas, en el Teatro Mitre. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ventas.autoentrada.com y en la boletería del teatro.
Una experiencia espiritual en vivo
“Arístida Conectando Almas” es un espectáculo de 1 hora y 30 minutos, creado y conducido por la propia artista, reconocida por su capacidad de transmitir mensajes de seres queridos que ya partieron.
Durante el encuentro, la médium se conecta con la energía colectiva de la sala y comparte mensajes dirigidos a distintos asistentes. Se trata de una experiencia compartida, no personalizada, que busca generar un clima de consuelo, paz y esperanza.
Cada función propone un momento íntimo y conmovedor, donde las emociones se entrelazan con la posibilidad de conectar simbólicamente con quienes ya no están.
Producción y formato
El evento cuenta con la participación de Arístida Genez Alcaraz como médium, bajo la producción general de Emanuel Patalano y la producción de la gira NOA a cargo de Guillermo Clasadonte.
La propuesta incluye
Segmentos de interacción en vivo con el público
Momentos de reflexión guiada
Relatos de experiencias reales
Una referente con gran comunidad
Arístida se ha consolidado como una referente en el ámbito espiritual, con una comunidad que supera los 500 mil seguidores en redes sociales, donde comparte experiencias y contenidos vinculados a su actividad.
Además, cuenta con presencia en distintos medios nacionales y regionales, consolidando su propuesta en distintos puntos del país.