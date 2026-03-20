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20 de marzo de 2026 - 11:11
Deportes.

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Bajo el lema: “Mujeres que marcan juego” se llevará adelante un nuevo encuentro deportivo con la presencia de la ex Leona Magdalena Aicega

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ex Leona Magdalena Aicega

ex Leona Magdalena Aicega

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Jujuy recibirá en los próximos días a Magdalena Aicega, histórica ex jugadora de Las Leonas, en una visita que incluirá una clínica de hockey y distintas actividades abiertas al público. La llegada fue confirmada por el secretario de Deportes, Luis Calvetti, quien enmarcó la presencia de la ex capitana de la selección argentina dentro de una agenda más amplia de capacitación y promoción del deporte en la provincia.

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La actividad será el 28 de marzo con el 6° Encuentro Provincial del Deporte “Mujeres que marcan juego” con la participación de Magdalena Aicega, ex jugadora de Las Leonas. Una jornada abierta a toda la comunidad que se desarrollará en el estadio municipal de Palpalá.

Venimos laburando un montón de actividades en este mes de marzo que tiene que ver con el mes de la mujer”, explicó Calvetti. En ese contexto, señaló que la visita de Aicega aparece como uno de los hechos más destacados de esta etapa. “Estamos coronando también con la visita de Magia Aicega, ex Leona, campeona absolutamente de todo”, afirmó.

ex Leona Magdalena Aicega
La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

Una clínica de hockey y una visita que trasciende lo deportivo

Según detalló el funcionario, Aicega llegará para participar de una charla y de actividades vinculadas al hockey, en una propuesta que busca llegar no solo a jugadoras y entrenadores, sino también a toda la comunidad deportiva. “Viene a dar una charla que tiene que ver con el hockey”, señaló Calvetti. Y agregó que su presencia “nos jerarquiza y por supuesto va a derramar cosas muy lindas para el deporte jujeño”.

La convocatoria en Palpalá fue anunciada para el sábado 28 de marzo a las 18, con acceso libre para quienes quieran participar de la jornada. Allí se prevé una clínica, intercambio de experiencias y actividades con jugadoras, profes y familias vinculadas al hockey.

Aicega, compartirá su mirada sobre el deporte, la formación y el crecimiento personal dentro y fuera de la competencia, abordando ejes claves como el rol de la mujer en el deporte y liderazgo femenino, los procesos deportivos y la construcción de equipos, además la vida después de la competencia y la reinvención profesional, la importancia de combinar deporte y estudio.

Embed - LUIS CALVETTI y la actualidad deportiva en Jujuy

Al mismo tiempo, trabajará sobre las nuevas oportunidades en el ámbito laboral y el periodismo deportivo, y el acompañamiento familiar como pilar fundamental.

Calvetti insistió en que estas experiencias tienen un valor que va más allá de la disciplina puntual. “Yo siempre digo que escucharla a Cachito Vigil, a Magia Aicega, a la profesora Conde, a Pablo Giesenow y a todos los que vinieron realmente trasciende el deporte. Cualquier persona se puede sentar a escucharlos y es realmente muy lindo, muy bueno, muy positivo”, expresó. “La invitación es para toda la comunidad jujeña”, agregó.

ex Leona Magdalena Aicega
La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La ex Leona Magdalena Aicega visitará Jujuy con una jornada especial de hockey

La visita se da en un momento de crecimiento del hockey en la provincia

La llegada de Aicega también fue vinculada por la Secretaría de Deportes al desarrollo de infraestructura para hockey en Jujuy. Calvetti mencionó especialmente obras en marcha y nuevos espacios deportivos que apuntan a fortalecer esa disciplina. “Va de la mano también con el desarrollo del escenario deportivo como La Mielera, se está haciendo una cancha de hockey, como el acceso sur que se está haciendo una cancha de hockey también en el barrio Santa Rita y todo lo que es una ciudad deportiva”, señaló.

En Palpalá, la jornada fue presentada además como una oportunidad para acercar una figura nacional a chicas y chicos que practican hockey en la provincia, en un contexto donde este deporte sigue creciendo tanto en participación como en espacios de formación.

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