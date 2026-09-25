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25 de septiembre de 2026 - 10:13
Espectáculos.

Luck Ra se unió a Thalía para transformar un clásico del pop en cuarteto

El cordobés presentó una nueva versión de “A quién le importa” junto a la cantante mexicana y aprovechó el lanzamiento para responder las críticas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luck Ra y Thalía estrenaron una versión de “A quién le importa” en clave de cuarteto.

Luck Ra y Thalía estrenaron una versión de “A quién le importa” en clave de cuarteto.

Mientras atravesaba una fuerte exposición mediática, Luck Ra se asoció con Thalía para presentar una adaptación en clave cuartetera del reconocido tema “A quién le importa”. La canción llegó después de las versiones que surgieron alrededor de su separación de La Joaqui, en un contexto en el que el artista utilizó este clásico del pop para dar su mensaje.

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Como parte de la promoción, además, protagonizó un video en el que expresó: “Estoy cansado. Siempre dicen que cuarteto para chetos, para nenes, que estoy robando. Que me parezco al burro de Shrek ”.

Así es el tema de Luck Ra con Thalía

El lanzamiento también incluyó un videoclip, donde ambos artistas exhiben su buena química y complicidad para renovar uno de los grandes clásicos de la música pop en español.

La combinación entre una melodía ampliamente reconocida y una base pensada para bailar posiciona a esta nueva versión como una de las canciones que podrían marcar la próxima temporada de verano.

La Joaqui estrenó una canción con una referencia a Wanda Nara

La Joaqui presentó una nueva canción. Este miércoles estrenó “Wanda Nara”, un tema cargado de provocación, referencias sexuales y distintas frases que fueron interpretadas como indirectas. En las redes, sus seguidores rápidamente señalaron a Luck Ra como el posible destinatario de esas referencias, luego de la separación que protagonizaron hace tres meses.

La letra también llamó la atención de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), quien reaccionó al lanzamiento y aseguró que ya se había convertido en “fan”. La Joaqui y la conductora construyeron una relación de amistad precisamente durante ese ciclo, en el que la cantante participó como concursante de la tercera temporada.

En su nuevo lanzamiento, Joaquinha interpreta una letra cargada de provocaciones e indirectas: “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara, me enteré que con las otras guachas no se te para. El que perdona murió en la cruz, yo no me arrodillo por Jesús. Te subiste a un re bondi y yo soy el bus”, se escucha en la canción.

En otro tramo de la canción, Joaquinha suma una nueva serie de frases provocadoras: “A los que me coj... se hacen los rochos y yo te sacudo con el 38. Ando re pantera. No te hagas el pistolero, balita de corcho. Yo soy gauchita, vos sos re gil, se me escapa uno pero entraron mil. Te encontré cachorro y te hice perro. Hoy está para echarme un polvo, preguntame. Siempre voy a ser put... en boca de envidiosos. La más turras de las turras. La que puso de moda ser villera. Contala como quieras”.

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