Luck Ra apuntó contra Tiago PZK tras su romance con La Joaqui. 

Tras varios días de especulaciones, Luck Ra habló sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK y dejó entrever el impacto que tuvo la noticia en su vida personal. El cantante se refirió al vínculo que mantenía con la referente del RKT y a la relación de amistad que tenía con Tiago, a quien consideraba una persona cercana.

Luck Ra finalmente se refirió al romance de La Joaqui y Tiago PZK y contó cómo vivió la situación puertas adentro. En diálogo con Sálvese Quien Pueda , el cantante habló sobre su relación con la referente del RKT y también sobre su vínculo con Tiago, a quien consideraba su amigo , y reconoció que lo ocurrido le generó un fuerte impacto emocional .

“Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación fue hermosa, si te tengo que ser sincero ”, expresó Luck Ra al referirse a los dos años de noviazgo que compartió con La Joaqui.

En ese sentido, el cantante reconoció que le llamaron la atención las versiones que comenzaron a circular desde el entorno de La Joaqui . “Todo eso me pareció raro. También que hayan querido ensuciar a mi mejor amiga diciendo cualquier cosa y después ella se comió un quilombo culpa mía”, expresó al recordar el hate que recibió Tuli Acosta .

El cantante relató que Tiago PZK se acercó a La Joaqui después de que ella regresara de España y una vez finalizada su relación con él. Con el paso del tiempo, ambos iniciaron un romance. “Yo 100% considero que es libre de hacer lo que quiera”, sostuvo Luck Ra.

La situación fue diferente cuando le preguntaron directamente por Tiago PZK. Luck Ra recordó la estrecha amistad que mantenían antes del conflicto y aseguró: “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”.

La pregunta más incómoda llegó cuando Luck Ra tuvo que responder si consideraba que Tiago PZK lo había traicionado al iniciar una relación con La Joaqui. El cantante dudó durante unos segundos y reconoció que todavía le cuesta procesar lo ocurrido: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí”, expresó. Y fue contundente al resumir lo que siente: “Obviamente que duele”.

La tensión volvió a aparecer cuando Luck Ra fue consultado por una versión que aseguraba que La Joaqui y Tiago PZK le habían contado sobre el inicio de su relación y que él había dado el visto bueno. Sin dudarlo, el cantante negó esa situación: “Eso no ocurrió. No”, afirmó. También contó que no volvió a hablar con Tiago desde el conflicto.

Más allá de la polémica, el cantante aseguró que no guarda deseos negativos para la pareja. “Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear”, sostuvo.

Luego explicó por qué decidió ponerle fin a su relación con La Joaqui: “Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz”.

Cómo fue la separación entre Luck Ra y La Joaqui

En ese momento, Yanina Latorre decidió indagar sobre uno de los episodios más comentados de la relación y le preguntó a Luck Ra cómo había sido la separación de La Joaqui durante el viaje a España.

El cantante aclaró que la estadía no había comenzado como un viaje romántico, ya que él se encontraba allí por cuestiones laborales, en medio de una gira. Ante la imposibilidad de coincidir en Argentina debido a las exigentes agendas de ambos, la invitó a viajar para poder compartir algunos días juntos.

“En realidad yo estaba de gira. No era un viaje romántico. Yo tenía una gira de un mes y medio en la que ella también tenía cosas que hacer. Entonces le dije que nos veamos unos días. Y bueno, esos días no han sido los mejores días que hemos tenido”, reveló.

“Aparte, yo considero 100% que ella siempre se mereció lo mejor de mí. Entonces, cuando me di cuenta de que yo no se lo podía dar, tampoco quise jugar con el tiempo de ella”, sostuvo antes de recordar cómo se lo comunicó: “‘Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal, nos vamos a desgastar. Esto se va a ir al carajo y ya está’”.