Escándalo con Guido Süller y su novio jujeño: qué dijo el mediático

Guido Süller volvió a quedar en el centro de la escena luego de hablar públicamente sobre su relación con Hernán Sanabria, un joven jujeño al que conoció a través de Instagram . El mediático contó detalles íntimos de la pareja y algunas de sus declaraciones provocaron fuertes cuestionamientos entre usuarios de redes sociales.

Durante una entrevista con Paparazzi, Süller se refirió al comienzo de la relación con el joven jujeño y aseguró que, antes de avanzar en el vínculo, verificó que fuera mayor de edad. Al recordar su primer encuentro íntimo, expresó: “Era virgen. Le dije: ‘vos relajate y yo te enseño’ , digamos. Yo sí tengo muchísima experiencia. No va a pasar nada del otro mundo’”.

Según relató, aquel momento estuvo marcado por un clima romántico y tranquilo. “ Para la primera relación puse una música linda y fue más de besos, de caricias . No sé, como más romántico, digamos. No fue una cosa todo así salvaje”, contó.

El mediático también brindó otros detalles sobre la intimidad de la pareja y aseguró: “ ¡No sabés lo que es en la cama! No sé si lo puedo contar, pero no puedo seguirlo, obviamente. Lo hicimos diez veces en un día".

Guido Süller habló de su relación con el jujeño Hernán Sanabria

Las declaraciones que generaron críticas

Los comentarios del mediático rápidamente tuvieron repercusión en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que se excedió al revelar detalles privados de la primera experiencia sexual de su pareja.

“Absolutamente desubicado, fuera de lugar”, “Perdió todas las neuronas”, “Qué horror, un mamarracho” y “Tiene la mente retorcida” fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios en X. Las críticas se centraron principalmente en el nivel de detalle con el que Süller decidió contar públicamente aspectos de la intimidad de la pareja.

Qué dijo Guido Süller sobre la diferencia de edad

La relación entre Guido Süller y Hernán Sanabria también despertó comentarios por la diferencia de edad entre ambos. El mediático reconoció anteriormente que esa situación inicialmente le generaba cierta incomodidad, aunque aseguró estar enamorado de Sanabria.

“Es más chico, no menor. Es veinteañero. Siempre me gustaron más jóvenes porque el joven es más feliz, porque la vida no lo golpeó. Y a él lo encontré en Instagram. Nunca salí con gente de mi edad”, sostuvo durante una entrevista en Poco Correctos, programa de eltrece.

Guido Süller habló de su relación con el jujeño Hernán Sanabria

El encuentro

"Charlando con un amigo le dije que era una porquería el ambiente gay porque todos se acuestan con todos, se meten los cuernos, se mienten: 'Quiero otra cosa'. Y mi amigo me dijo que vaya a las provincias a encontrarme un changuito de pueblo, un chico sano, que no tiene noche. ¿Y podés creer que por Instagram me escribió un changuito de pueblo?".

"Lo primero que le pregunté fue cuántos años tenía. Me dijo 19. Le dije '¡Chau!'. Él estaba empezando a vivir y yo, terminando. Me decía que era mayor de edad, que a él le importaba el amor, que no tenía edad ni género. Estuve negándome hasta que a sus 20, lo conocí. Él es de Jujuy y me dijo que se venía a Buenos Aires. Un día me escribe: con su familia se venían en busca de una nueva vida. Estaba por zona sur: no se animaba a tomar el colectivo. Fue en remis con la mamá hasta el Obelisco y lo esperé a tres cuadras. ¡Ah! Virgen, virgen… Imagínate la mochila. A algunos les encantará, para mí era un peso terrible. Porque tu primera relación sexual te marca… No lo olvidás".