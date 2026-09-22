Silvia Kutika y Fabio Aste presentan "El cuarto de Verónica" en el Teatro Mitre

“El cuarto de Verónica” llega al Teatro Mitre con Silvia Kutika y Fabio Aste

“El cuarto de Verónica” llega al Teatro Mitre con Silvia Kutika y Fabio Aste

El próximo sábado 26 de septiembre a las 21:30, el Teatro Mitre será escenario de “El cuarto de Verónica” , el thriller psicológico protagonizado por Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco .

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La obra, escrita por Ira Levin , creador de “El bebé de Rosemary”, propone una historia cargada de misterio, suspenso y giros inesperados.

La historia comienza cuando Susan, una joven de 20 años , se encuentra cenando con su novio en un restaurante y es abordada por una pareja de ancianos.

Los desconocidos quedan sorprendidos por el increíble parecido de Susan con Verónica , una mujer que murió muchos años atrás. Después de convencerla, la joven y su novio acompañan a la pareja hasta su mansión para conocer el retrato de Verónica.

Lo que comienza como una simple curiosidad se transforma en una intrigante historia en la que nada es lo que parece y que conduce hacia un final inesperado.

Una obra reconocida por el público

“El cuarto de Verónica” fue distinguida con dos Premios Estrella de Mar, en las categorías de Mejor Obra y Mejor Actriz.

La producción inició además su 10° temporada, consolidando una trayectoria que llevó este thriller teatral a escenarios de más de 30 países.

Con Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco, la propuesta invita al público a sumergirse durante toda la función en una historia de tensión y misterio.

La obra regresa a Jujuy a pedido del público, como parte de su Gira Nacional 2026, con una propuesta pensada para quienes disfrutan del terror y el suspenso.

Entradas y función

La función será el sábado 26 de septiembre a las 21:30 en el Teatro Mitre, ubicado en Alvear 1009.

Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre.

Una invitación a vivir el suspenso de una manera diferente: como en el cine, pero desde el escenario teatral.