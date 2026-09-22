La China Suárez reaccionó a la parodia de Pablito Castillo sobre su video con Icardi

Las repercusiones por el video que la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron dentro de un auto en Nordelta sumaron a un nuevo protagonista: Pablito Castillo . El humorista e influencer tomó las imágenes como inspiración para realizar una parodia , que luego compartió con sus seguidores en Instagram.

Tras este posteo, se produjo una respuesta directa de la actriz . En primer lugar, la China Suárez reaccionó con un “like” y, posteriormente, escribió un breve mensaje que resumió su opinión sobre el contenido: “Buenísimo” .

La parodia publicada por Castillo reprodujo distintos detalles presentes en el video original compartido por la China Suárez . Para recrear la escena, el creador de contenido se instaló en un auto que avanzaba por un camino en medio de un campo y sacó parte de su cuerpo por la ventanilla, imitando el gesto que había realizado la actriz en las imágenes que despertaron una fuerte discusión en redes sociales y que, posteriormente, derivaron en la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires .

Para completar la imitación , Castillo optó por una campera de jean en tono claro y con botones , muy parecida a la que lucía la China Suárez durante el video que compartió junto al futbolista . A medida que el automóvil se desplazaba, el influencer entonó la misma canción que acompañaba la publicación original y reprodujo frente a la cámara los gestos y la actitud que había mostrado Eugenia .

El contenido preparado por Castillo tuvo además un desenlace diferente respecto de la escena que buscaba imitar. Una vez que el influencer regresó al interior del vehículo, se acercó con la intención de besar a quien estaba junto a él. Pero el otro hombre respondió con un gesto humorístico de rechazo: evitó el acercamiento y utilizó una señal con la mano para mantenerlo alejado. De esta manera, el creador de contenido puso punto final a la parodia, retomando como referencia una de las frases que la artista había incluido en su publicación original.

“Manifesté”, escribió el humorista al acompañar el video con una frase que hacía referencia directa al mensaje publicado anteriormente por la actriz junto a Icardi. En aquella ocasión, Suárez había presentado la grabación con el texto: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”.

La reacción de la China Suárez que sorprendió en Instagram

La participación de Suárez cobró especial atención porque evidenció que había visto la parodia y que decidió reaccionar de manera distendida ante la imitación. Castillo recibió primero su “like” y, posteriormente, un comentario de apenas una palabra: “Buenísimo”, una de las respuestas que más se destacó entre las interacciones que generó la publicación.

El registro original de la pareja había comenzado a circular ampliamente en las redes sociales debido a las imágenes de la actriz con parte de su cuerpo fuera del automóvil mientras Icardi estaba al volante. La escena fue filmada dentro del barrio privado de Nordelta y generó cuestionamientos relacionados con la ausencia del cinturón de seguridad y con la maniobra realizada mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

Tras la circulación de las imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomó intervención en el caso y anunció la inhabilitación preventiva de Icardi para manejar. Desde el organismo explicaron que el futbolista tenía vencida su licencia de conducir argentina y remarcaron que quien se encuentra al frente de un vehículo debe velar por la seguridad tanto de quienes viajan en él como de las demás personas que puedan verse involucradas.

La disposición se tomó en el marco de la Ley Provincial N.º 13.927. De acuerdo con lo informado por el organismo, Icardi tendrá que gestionar nuevamente la habilitación correspondiente en la jurisdicción bonaerense donde tiene domicilio y superar una evaluación de aptitud psicofísica como requisito previo para obtener otra vez una licencia de conducir.

Qué respondió Mauro Icardi tras la inhabilitación para conducir

El delantero se refirió a la medida mediante X y manifestó su disconformidad con la sanción. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió al responder la publicación oficial. Además, afirmó que había entregado su registro argentino al momento de tramitar el permiso de conducir italiano.

“Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, manifestó Icardi en otro mensaje dirigido al organismo bonaerense.

En paralelo al cruce que se desarrolló en las redes sociales por la situación administrativa, la recreación humorística de Pablito Castillo volvió a generar repercusiones alrededor del episodio. En esta oportunidad, la parodia recibió la aprobación pública de la propia China Suárez.