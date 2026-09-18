La China Suárez enfrentó las críticas por sus fotos en bikini y lanzó una contundente respuesta

El comienzo de los días cálidos de septiembre se hizo sentir en Buenos Aires de manera repentina, como suele ocurrir después de una temporada invernal extensa: el sol apareció con fuerza y las temperaturas invitaron a pasar más tiempo al aire libre. La China Suárez decidió disfrutar de este adelanto primaveral y se fotografió en bikini.

Las imágenes muestran a la actriz bajo el sol, desde la Casa de los Sueños , la residencia que comparte con Mauro Icardi en el barrio privado de Nordelta . Sin embargo, lo que inicialmente parecía una simple imagen propia de los días de calor terminó convirtiéndose en una serie de fuertes respuestas dirigidas a quienes la cuestionan.

La publicación comenzó con una selfie tomada frente a un espejo ovalado con marco dorado , en la que aparecía con una bikini triangular negra , un piercing en el ombligo y el cabello lacio y suelto. Detrás de ella podían verse el lago y las palmeras características de Nordelta.

La China Suarez empezó a responder criticas de la nada "Sí soy cuadrada no tengo cintura pero estoy buenísima igual" pic.twitter.com/xyI2x5Y9xw

En la segunda postal, se la veía descansando sobre una reposera de rayas blancas y negras , nuevamente con el mismo traje de baño y el pelo movido por el viento. El cierre llegó con un video en el que bailaba en bikini, una escena que terminó generando una fuerte repercusión en redes y provocando el enojo de sus seguidores.

Poco después, Suárez decidió contestar mediante un video en el que se dirigió directamente a cámara y habló de manera continua. “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

En una segunda grabación, la actriz profundizó en su postura y puso el foco en el momento que atraviesa actualmente. “Es jueves, son las cinco de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto”, expresó. Luego agregó: “Trabajé veinticinco años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las cinco de la tarde haciendo nada”.

El tercer mensaje de respuesta apareció en una story acompañada por otra selfie en la que llevaba el mismo bikini. Allí, Suárez dejó una recomendación para quienes la siguen y volvió a recurrir a la ironía: “Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrrr (sic), me voy que estoy tapada de laburo”, escribió, junto con emojis de risa y corazón.

La situación se había iniciado poco tiempo antes, cuando la actriz publicó desde Nordelta una imagen en bikini y luego compartió un video en el que bailaba con el traje de baño. Las reacciones aparecieron rápidamente y Suárez decidió contestar de manera directa: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”.

Para cerrar su descargo, Suárez lanzó otra provocación: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. La publicación no tardó en recibir el like de Mauro Icardi, quien de esta manera manifestó su apoyo a su pareja.

La crítica de la mamá de Wanda Nara a la China Suárez

En medio de esta situación, las objeciones hacia la actriz se multiplicaron y una de las voces que se sumó fue la de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien desde su rol de angelita en LAM cuestionó las imágenes compartidas por Suárez. Colosimo dejó en claro que no tenía reparos respecto de su aspecto físico y señaló que esa no era la cuestión. Su enojo estaba relacionado con el momento elegido para publicar las fotos: según planteó, sus nietas llevaban una semana enfermas y habían tenido 40 grados de fiebre, mientras Suárez disfrutaba del sol junto a Icardi.

Nora Colosimo (mamá de wanda) NO SE GUARDO NADA Y APUNTO CONTRA LA CHINA SUAREZ dijo que no puede soportar cosas que les hace a sus nieta y que la china supuestamente le exige a mauro que le pague el colegio A SUS HIJOS pic.twitter.com/DkHXDVY3es — nom0leste (@nom0leste) September 18, 2026

“Si vos estás como papá con las dos nenas y están enfermas, estás con ellas”, sostuvo. Sin embargo, la madre de la mediática continuó con sus cuestionamientos y también puso en duda la decisión de la actriz de no escolarizar a sus hijos: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”.

Además, Colosimo interpretó que las publicaciones tenían una intención concreta, ya que fueron realizadas el mismo día en que se estrenó la promoción de MasterChef Celebrity, el reality que estará a cargo de Wanda como conductora. “Es todo una provocación”, afirmó, antes de concluir: “Esa persona es mala persona”.