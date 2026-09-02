miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 18:06
Espectáculos.

Quién es Guille Giles, la modelo que estaría nuevamente cerca de Luck Ra

Cada vez hay más rumores sobre un posible reencuentro de Luck Ra con Guille Giles, su ex pareja. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es Guille Giles, la modelo que estaría nuevamente cerca de Luck Ra.&nbsp;

Quién es Guille Giles, la modelo que estaría nuevamente cerca de Luck Ra. 

Luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que Luck Ra se habría reconciliado con Guille Giles, la modelo decidió hablar. En SQP, el programa de Yanina Latorre, se refirió a los rumores que la vincularon con la ruptura del cantante cordobés y La Joaqui.

Lee además
En medio de la polémica separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante se habría reconciliado con su expareja. video
Espectáculos.

Luck Ra habría retomado el vínculo con una exnovia tras su separación de La Joaqui
Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Quién es Guille Giles, la modelo que estaría nuevamente cerca de Luck Ra

Los rumores de un posible reencuentro con Luck Ra volvieron a poner a Guille Giles en el foco. La modelo tuvo una relación con el cantante que fue muy seguida en redes, aunque su trayectoria comenzó mucho antes de ese vínculo.

La influencer nació en Buenos Aires y dio sus primeros pasos como modelo a los 13 años, luego de presentarse a un casting para una marca de moda. Desde entonces, su carrera creció y también se consolidó en las redes sociales.

Su popularidad creció de manera gradual gracias a una combinación de moda, humor y espontaneidad. En Instagram y TikTok, logró construir una comunidad que siguió de cerca sus proyectos y su vida personal.

En una entrevista con Infobae en 2024, la joven recordó sus comienzos en el modelaje y explicó cómo llegó a convertirse en influencer. “Yo arranqué de modelo muy de chiquita: a los 13 años más o menos. Primero entré por un casting para una marca y mi rol de influencer se fue dando solo con el tiempo”, contó.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por gigi (@guillegiles)

Su popularidad aumentó aún más a partir de su relación con el cantante, uno de los artistas más reconocidos de la escena musical argentina. Si bien se conocían desde antes de la pandemia, fue en 2023 cuando volvieron a acercarse y blanquearon su vínculo.

En aquellos meses, sus publicaciones e intercambios en redes captaron la atención de sus seguidores. Así, Giles y el cantante se transformaron en una de las parejas más seguidas del ambiente musical y digital.

A principios de 2024, los indicios de una crisis comenzaron a hacerse visibles. Dejaron de compartir fotos y videos, ya no interactuaban en redes y sus apariciones juntos se volvieron cada vez menos frecuentes.

Por entonces, Giles empezó a publicar canciones con referencias a la soltería y las infidelidades, lo que alimentó las especulaciones. El intérprete, en tanto, contó que había vivido una situación similar con una pareja anterior, pero evitó dar nombres.

Rumores de romance entre Luck Ra y Guille Giles

Luego de la separación, la joven siguió desarrollando su carrera y participando de eventos vinculados con la música y la moda. Además, protagonizó contenidos junto a referentes de la escena urbana, como La Joaqui.

Tiempo después, comenzó una relación con Santiago Simón, exjugador de River que actualmente se desempeña en México. La pareja se separó recientemente.

La modelo fue contundente al negar una reconciliación, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso cambie más adelante. “No estoy con nadie, no volvimos. Es la única verdad”, afirmó.

Aunque negó la reconciliación, la modelo no descartó un posible regreso: “Uno nunca sabe cuándo puede volver con un ex. Está todo bien, tengo muy buena relación, compartimos grupos de amigos. Estoy soltera y tengo la mejor con todos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luck Ra habría retomado el vínculo con una exnovia tras su separación de La Joaqui

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Abel Pintos presentó "Ibuprofeno" y expresó su deseo de volver a Jujuy

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya tendrían fecha de casamiento: cuándo sería la boda

La inesperada confesión de Sofía Clerici sobre su romance con Emanuel Noir

Lo que se lee ahora
Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy
Jujuy.

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel