Quién es Guille Giles, la modelo que estaría nuevamente cerca de Luck Ra. 

Luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que Luck Ra se habría reconciliado con Guille Giles, la modelo decidió hablar. En SQP, el programa de Yanina Latorre, se refirió a los rumores que la vincularon con la ruptura del cantante cordobés y La Joaqui.

Espectáculos. Luck Ra habría retomado el vínculo con una exnovia tras su separación de La Joaqui

Los rumores de un posible reencuentro con Luck Ra volvieron a poner a Guille Giles en el foco. La modelo tuvo una relación con el cantante que fue muy seguida en redes, aunque su trayectoria comenzó mucho antes de ese vínculo.

La influencer nació en Buenos Aires y dio sus primeros pasos como modelo a los 13 años , luego de presentarse a un casting para una marca de moda. Desde entonces, su carrera creció y también se consolidó en las redes sociales .

Su popularidad creció de manera gradual gracias a una combinación de moda, humor y espontaneidad . En Instagram y TikTok, logró construir una comunidad que siguió de cerca sus proyectos y su vida personal.

En una entrevista con Infobae en 2024, la joven recordó sus comienzos en el modelaje y explicó cómo llegó a convertirse en influencer. “Yo arranqué de modelo muy de chiquita: a los 13 años más o menos. Primero entré por un casting para una marca y mi rol de influencer se fue dando solo con el tiempo”, contó.

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Su popularidad aumentó aún más a partir de su relación con el cantante, uno de los artistas más reconocidos de la escena musical argentina. Si bien se conocían desde antes de la pandemia, fue en 2023 cuando volvieron a acercarse y blanquearon su vínculo.

En aquellos meses, sus publicaciones e intercambios en redes captaron la atención de sus seguidores. Así, Giles y el cantante se transformaron en una de las parejas más seguidas del ambiente musical y digital.

A principios de 2024, los indicios de una crisis comenzaron a hacerse visibles. Dejaron de compartir fotos y videos, ya no interactuaban en redes y sus apariciones juntos se volvieron cada vez menos frecuentes.

Por entonces, Giles empezó a publicar canciones con referencias a la soltería y las infidelidades, lo que alimentó las especulaciones. El intérprete, en tanto, contó que había vivido una situación similar con una pareja anterior, pero evitó dar nombres.

Rumores de romance entre Luck Ra y Guille Giles

Luego de la separación, la joven siguió desarrollando su carrera y participando de eventos vinculados con la música y la moda. Además, protagonizó contenidos junto a referentes de la escena urbana, como La Joaqui.

Tiempo después, comenzó una relación con Santiago Simón, exjugador de River que actualmente se desempeña en México. La pareja se separó recientemente.

La modelo fue contundente al negar una reconciliación, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso cambie más adelante. “No estoy con nadie, no volvimos. Es la única verdad”, afirmó.

Aunque negó la reconciliación, la modelo no descartó un posible regreso: “Uno nunca sabe cuándo puede volver con un ex. Está todo bien, tengo muy buena relación, compartimos grupos de amigos. Estoy soltera y tengo la mejor con todos”.