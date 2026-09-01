La inesperada confesión de Sofía Clerici sobre su romance con Emanuel Noir. 

La modelo e influencer Sofía Clerici volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtraran imágenes en las que aparece junto a Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes. Los detalles, en la nota.

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Después de que circularan imágenes de Sofía Clerici junto a Emanuel Noir , líder de Ke Personajes, en un restaurante de Nordelta, la modelo decidió salir al cruce de las versiones que hablaban de un supuesto romance entre ambos.

A través de sus redes sociales, Clerici fue contundente al referirse a los rumores y dejó en claro cuál es su situación sentimental: “Ya aclaré muchas veces que estoy soltera. Déjenme de inventar novios, porfa” , expresó.

“Ya hace unos años que estoy muy enfocada en mí solamente ”, expresó la modelo a través de sus historias de Instagram. Mientras crecen las versiones sobre un supuesto romance con Emanuel Noir, Sofía Clerici habló de otro aspecto de su vida personal: su embarazo y su decisión de ser madre sola.

En ese sentido, contó que todo el proceso que inició para cumplir su deseo de ser mamá ocupa actualmente toda su atención. “Desde que decidí irme a vivir dos meses afuera para hacer mi tratamiento para ser madre ‘sola’, realmente no tengo la cabeza para estar de ‘novia’”, sostuvo.

Ante las versiones que hablaban de un posible romance con Emanuel Noir, Clerici decidió contar cuál es realmente el vínculo que mantiene con el líder de Ke Personajes. La modelo aseguró que lo conoce y que tiene una gran admiración por su trabajo.

“Lo conocí, lo admiro por lo profesional que es en su rubro, me encanta cómo canta y es una gran persona”, manifestó. Y sobre el encuentro que quedó registrado en imágenes, fue contundente: “Salimos una tarde a merendar y a hablar de la vida, eso es todo, gente”.

“Soy de las mujeres que prefieren una buena charla y una conversación que fluya antes que cualquier otra cosa, disfrutando de una merienda o una cena”, expresó.

Qué dijeron de los rumores de romance entre Clerici y Noir

De acuerdo con la información que brindó Pochi, de Gossipeame, la salida de Sofía Clerici y Emanuel Noir ocurrió en mayo. Según relató la panelista, los dos estuvieron juntos en el restaurante, aunque luego abandonaron el lugar por separado.

Además, señaló un detalle previo que alimentó las especulaciones: Clerici habría comenzado a interactuar con las publicaciones del cantante y a darle “me gusta” desde fines de 2025.

Después de que Sofía Clerici negara los rumores de romance, Pochi recogió el guante y le respondió en redes sociales. La panelista sostuvo que nunca habló de un noviazgo entre la modelo y Emanuel Noir y dejó una pregunta que encendió todavía más la polémica.

“Nadie dijo que estuviera de novia con él, solo que en mayo se los vio juntos en Unido de Nordelta y que se fueron en autos separados... ¿Por qué tan larga la explicación de algo que nadie nunca dijo?”.