El actor Dan Stevens será el nuevo RoboCop en la serie de Prime Video.

El actor Dan Stevens , reconocido por sus participaciones en la premiada ficción Downton Abbey y en Legion, encabezará el elenco de la próxima adaptación televisiva de RoboCop que prepara Prime Video , según informó este martes el medio especializado Deadline.

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El intérprete asumirá el desafío de encarnar a Alex Murphy , el agente policial que posteriormente se transforma en el icónico personaje cibernético. La ficción contará con ocho capítulos y llegará a la pantalla cuando estén por cumplirse cuatro décadas desde el estreno de la película original de 1987 .

La confirmación pone fin a uno de los procesos de selección de elenco que mayor expectativa había generado durante el año dentro de la plataforma de Amazon .

El proyecto televisivo, desarrollado por Amazon MGM Studios junto a Blumhouse Atomic Monster , había sido presentado oficialmente en julio de 2026 y recuperará el eje central de la película original: una influyente compañía dedicada a la tecnología logra persuadir a las autoridades de una ciudad para sumar a un agente robótico a la policía, utilizando para ello la conciencia de un apreciado oficial que murió mientras cumplía con su deber.

El realizador Peter Ocko, reconocido por su participación en producciones como Lodge 49 y Pushing Daisies, asumirá múltiples funciones dentro del proyecto, ya que estará a cargo del guion, ejercerá como productor ejecutivo y ocupará el puesto de showrunner de la ficción.

Por su parte, James Wan, Michael Clear y Rob Hackett integrarán el equipo de productores ejecutivos en representación de Blumhouse Atomic Monster, compañía para la que Danielle Bozzone tendrá la responsabilidad de llevar adelante la supervisión de la serie.

El director James Wan, responsable de la exitosa película El conjuro, ya había manifestado su entusiasmo por formar parte de esta producción en una entrevista concedida anteriormente a The Hollywood Reporter. “Siempre fui un fanático acérrimo de RoboCop, así que poder ayudar a llevar este mundo a la televisión es un sueño”, expresó el cineasta.

“Lo que Paul Verhoeven creó en 1987 estaba décadas adelantado a su tiempo, y sus preguntas sobre tecnología, identidad y a quién sirven realmente las corporaciones se han vuelto aún más urgentes”, apuntó el director.

Los responsables de dar vida a la primera película, Ed Neumeier y Michael Miner, quienes participaron tanto en su creación como en la escritura del guion, volverán a estar vinculados con la franquicia en calidad de productores ejecutivos de la adaptación televisiva.

La producción comenzó a tomar forma hace varios años, luego de que Amazon concretara la compra de MGM en 2022. Desde entonces, la compañía trabaja con la intención de aprovechar el amplio repertorio de franquicias y propiedades intelectuales del estudio y trasladarlo a nuevas propuestas para la pantalla grande y chica. Por el momento, la serie de RoboCop no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.

¿Quién es Dan Stevens?

Daniel Jonathan Stevens nació en Londres el 10 de octubre de 1982 y alcanzó reconocimiento a nivel mundial gracias a su participación en Downton Abbey (2010–2012). En la exitosa producción de ITV, el actor interpretó a Matthew Crawley, uno de los personajes centrales de la historia.

A partir de aquella actuación, Stevens amplió considerablemente su trayectoria y desarrolló proyectos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. En 2017 formó parte de la versión de acción real de Beauty and the Beast, donde estuvo a cargo de interpretar mediante voz y actuación al personaje de La Bestia.

Ese mismo año asumió el papel principal en Legion (2017–2019), la serie de suspenso psicológico de FX creada por Noah Hawley, en la que encarnó a David Haller y obtuvo importantes elogios por parte de la crítica.

La trayectoria de Dan Stevens en la pantalla grande reúne una amplia variedad de producciones. Entre sus principales trabajos cinematográficos se encuentran The Guest (2014), Marshall (2017), Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020), Godzilla x Kong: The New Empire (2024) y Cuckoo (2024).

En el ámbito televisivo, el actor también cuenta con varios proyectos próximos. Entre ellos se encuentran la llegada de la tercera temporada de The Terror a AMC y su incorporación como integrante del elenco regular de la segunda temporada de Dexter: Resurrection.

El legado de un personaje que nació en 1987

El universo de RoboCop llegó por primera vez al cine de la mano de Paul Verhoeven, director de la película que presentó a Peter Weller como Alex Murphy, un agente policial que desarrolla su actividad en una Detroit atravesada por la violencia y la delincuencia.

La producción se destacó especialmente por su mirada satírica sobre el dominio de las grandes corporaciones y por las reflexiones que plantea en torno a la identidad y condición humana. Tras protagonizar la primera entrega, Weller volvió a interpretar a Murphy en la continuación estrenada en 1990, mientras que Robert Burke tomó la posta como protagonista en RoboCop 3, lanzada en 1993.

La historia de RoboCop volvió a la pantalla grande en 2014, cuando Joel Kinnaman asumió el papel principal en una nueva versión de la película original. A lo largo de los años, la franquicia también se expandió más allá del cine y tuvo adaptaciones en formato animado, distintas series de acción real y varios videojuegos.