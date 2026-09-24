Narnia: se conocieron las primeras imágenes de la película de Greta Gerwig.

La edición de noviembre de 2026 de la revista Empire reveló sus nuevas portadas , protagonizadas por Narnia: The Magician’s Nephew, la próxima producción cinematográfica de Greta Gerwig ambientada en el universo fantástico creado por el escritor británico C. S. Lewis.

Junto con las portadas, la revista dio a conocer las primeras imágenes oficiales de la película y confirmó que Meryl Streep prestará su voz a Aslan , el emblemático león que desempeña un papel fundamental dentro de la saga.

Por primera vez, esta historia sobre los orígenes de Narnia será adaptada para la pantalla grande , con una propuesta que se desarrollará en un período diferente al abordado por las anteriores versiones cinematográficas de la saga.

El estreno en salas está programado para el 12 de febrero de 2027 . Más adelante, la producción llegará a Netflix , donde podrá verse desde el 2 de abril de ese mismo año .

Después del éxito de Barbie, estrenada en 2023 y con una recaudación internacional que superó los 1.400 millones de dólares, Greta Gerwig tomó las riendas de esta nueva producción. Para trasladar al cine el universo creado por Lewis, la realizadora cuenta con un reparto integrado, entre otros, por Daniel Craig, Emma Mackey, David McKenna y Beatrice Campbell.

Los detalles que Greta Gerwig reveló sobre la producción

Durante su visita al set, Empire pudo conocer detalles del proceso de filmación y dialogó con Greta Gerwig junto a algunos integrantes del elenco acerca de la manera en que se construyó el universo de Narnia. También se abordaron las referencias culturales que forman parte de la producción y las particularidades de una trama situada durante la década de 1950.

Además, la revista anticipó que la nueva adaptación no se limitará a trasladar la historia a la pantalla, sino que también incluirá aspectos relacionados con las ideas y la filosofía que atraviesan la obra de Lewis.

Uno de los detalles que más se destacan en la nueva edición de Empire tiene que ver con Aslan. El personaje aparece en la portada con una apariencia particular, caracterizada por ojos de diferentes tonalidades y varias líneas rojas sobre el rostro.

Gerwig contó a la revista que, para establecer la identidad visual del león, tomó como una de sus principales referencias estéticas a David Bowie.

Meryl Streep será la voz de Aslan

La interpretación vocal de Aslan estará en manos de Meryl Streep, quien volverá a coincidir profesionalmente con la directora después de haber formado parte de Little Women, la película de 2019 inspirada en la novela homónima de Louisa May Alcott.

La intérprete será la encargada de ponerle voz a uno de los personajes esenciales de la mitología de Narnia. Para Gerwig, encontrar la voz adecuada para Aslan implicaba contar con una interpretación que reflejara sabiduría y recorrido, pero que al mismo tiempo tuviera la capacidad de transmitir emociones como la alegría, la curiosidad y la capacidad de maravillarse.

“Quería a alguien mayor de 70 años, con la sabiduría que da la experiencia, pero también con la capacidad de asombro infantil. Y, además, que fuera una de las mejores actrices de todos los tiempos. La lista no es muy larga”, comentó. Junto con la tapa destinada al público general, Empire lanzó una versión especial para suscriptores, cuya ilustración estuvo a cargo de Jaime Jones, artista conceptual que también participó en el desarrollo de la película.

La portada alternativa retrata a Aslan durante la creación de Narnia y permite conocer de antemano cómo será el enfoque visual de uno de los pasajes fundamentales de la trama. Por su parte, Narnia: The Magician’s Nephew lleva al cine la historia que explica los orígenes del universo de Narnia, de acuerdo con la cronología interna de la saga.